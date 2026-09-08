Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 8 de septiembre

El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el martes 8 de septiembre la temperatura rondará entre 61 y 88 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 8 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en San José



Velocidad y dirección del viento : 0 a 8 mph, Noroeste

: 0 a 8 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 1%

: 1% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en San José, California

El martes 8 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El miércoles 9 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 9 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvia ligera, luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 21%.

El jueves 10 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación : 20%.

: 20%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 11 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 13 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El sábado 12 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 14 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El domingo 13 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El lunes 14 de septiembre

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 13 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 14 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.