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Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 8 de septiembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 8 de septiembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el martes 8 de septiembre la temperatura rondará entre 61 y 88 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 1%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 8 mph. La dirección será Noroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en San José
- Velocidad y dirección del viento: 0 a 8 mph, Noroeste
- Probabilidad de precipitación: 1%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en San José, California
El martes 8 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 8 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El miércoles 9 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 6%.
- A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 9 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvia ligera, luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 21%.
El jueves 10 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 20%.
- A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El viernes 11 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 13 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.
El sábado 12 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 14 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 13 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El domingo 13 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 14 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
El lunes 14 de septiembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 13 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 14 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
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