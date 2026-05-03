Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 4 de mayo al 8 de mayo

El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el lunes 4 de mayo la temperatura rondará entre 48 y 67 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente nublado.

La probabilidad de precipitación de 8%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 9 mph. La dirección será Oestesuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente nublado.

El tiempo en la noche en San José



Velocidad y dirección del viento : 2 a 9 mph, Oestesuroeste

: 2 a 9 mph, Oestesuroeste Probabilidad de precipitación : 8%

: 8% Pronóstico: mayormente nublado

El pronóstico para los próximos días en San José, California

El lunes 4 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego probabilidad leve de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 15%.

El martes 5 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: niebla aislada y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego niebla aislada. Probabilidad de precipitación: 5%.

El miércoles 6 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: niebla aislada y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego niebla aislada. Probabilidad de precipitación: 1%.

El jueves 7 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: niebla aislada y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado y luego niebla aislada. Probabilidad de precipitación: 0%.

El viernes 8 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.