Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 4 de mayo al 8 de mayo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 4 de mayo; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el lunes 4 de mayo la temperatura rondará entre 48 y 67 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente nublado.
La probabilidad de precipitación de 8%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 9 mph. La dirección será Oestesuroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente nublado.
El tiempo en la noche en San José
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 9 mph, Oestesuroeste
- Probabilidad de precipitación: 8%
- Pronóstico: mayormente nublado
El pronóstico para los próximos días en San José, California
El lunes 4 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 8%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego probabilidad leve de lluvia ligera. Probabilidad de precipitación: 15%.
El martes 5 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: niebla aislada y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego niebla aislada. Probabilidad de precipitación: 5%.
El miércoles 6 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: niebla aislada y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego niebla aislada. Probabilidad de precipitación: 1%.
El jueves 7 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: niebla aislada y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado y luego niebla aislada. Probabilidad de precipitación: 0%.
El viernes 8 de mayo
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 12 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
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