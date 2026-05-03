California es considerada la “capital de la inteligencia artificial” (IA) tras albergar 33 de las 50 principales empresas de IA a nivel mundial, según consignó la administración Newsom. Para mantener dicha tendencia, el candidato republicano Steve Hilton presentó un plan que incluye suspensión de barreras regulatorias y capacitaciones.

Cuál es el plan de Steve Hilton para mantener a California como la “capital de la IA”

El empresario presentó su propuesta a través de su cuenta de X. Allí sostuvo que el crecimiento de la IA en California podría verse afectado por las últimas regulaciones anunciadas por la administración Newsom.

“Esto es Sillicon Valley”: la propuesta de Steve Hilton para mantener a California como la “capital de la IA”

“Esto es Sillicon Valley, la casa de la revolución tecnológica. Esta industria ha sido una joya para California en muchas maneras y la podríamos arriesgar por estas ridículas reglas y regulaciones”, dijo.

Para continuar con la presencia de la inteligencia artificial en el Estado Dorado, el candidato organizó un plan con cinco objetivos puntuales:

Regulación de la inteligencia artificial con sentido común

Energía abundante y asequible

Estudio de otros campos de la IA

Transformación de la educación

Impuestos más bajos e infraestructura de primer nivel

“Los trabajos se van a otros lados porque hacemos muy costoso hacer cosas en California”, remarcó.

Cómo se organiza cada propuesta, punto por punto

Tras presentar un breve resumen de su propuesta, el escritor de origen británico publicó un documento con cada iniciativa explicada. En el escrito, aseguró que los demócratas veían estas nuevas tecnologías con “cautela”, lo que derivaba en nuevas restricciones y tarifas.

Hilton remarca que el Partido Demócrata ve las nuevas tecnologías con poca confianza, lo que deriva en regulaciones Instagram/@calvarychapelchinohills

“Los demócratas de California abordan las nuevas tecnologías con excesiva cautela, no con confianza. En lugar de preguntarse cómo apoyar la innovación y ampliar las oportunidades, pretenden imponer normas drásticas incluso antes de que la tecnología esté completamente desarrollada. Esta mentalidad se está aplicando ahora a la inteligencia artificial", aseguró.

Con esta premisa, los pilares fundamentales de su propuesta son:

Regulación de la IA con sentido común

En lugar de nuevas normativas, sugiere acciones específicas para proteger a los niños de la explotación, prevenir el fraude y la suplantación de identidad mediante IA, y proteger a los creadores para que no pierdan el control sobre su identidad.

Energía abundante y asequible

Debido a que la inteligencia artificial consume grandes cantidades de energía, Hilton propone pasar de la escasez a la abundancia energética. Su estrategia incluye:

Operar las plantas de gas natural a su capacidad total (en la actualidad funcionan solo al 10-15%) para satisfacer las necesidades inmediatas.

a su capacidad total (en la actualidad funcionan solo al 10-15%) para satisfacer las necesidades inmediatas. Incrementar la energía nuclear en el estado a largo plazo.

en el estado a largo plazo. Modernizar la red eléctrica y eliminar barreras regulatorias que bloquean proyectos de infraestructura.

Estudio de otros campos de la IA

El republicano sostiene que California no debe limitarse solo al desarrollo de software y modelos de IA, sino que debe adentrarse al negocio de manufactura, hardware y la infraestructura industrial.

Transformación de la educación

Hilton propone nuevas reformas en el ámbito educativo, como el uso obligatorio de la fonética en la instrucción de inglés, la prohibición de que los alumnos avancen a cuarto grado si no saben leer de manera correcta y el establecimiento de estricta rendición de cuentas estricta para maestros y escuelas.

Hilton prevé no permitir que los alumnos pasen a cuarto grado si no saben leer de manera correcta Eric Thayer - FR171986 AP

De igual modo, enfatiza en una formación técnica y profesional para los trabajadores cuyos empleos sean desplazados por la IA.

Impuestos más bajos e infraestructura de primer nivel

Cómo punto final, remarca que la función del gobierno debe ser asegurar un clima de negocios positivo en lugar de imponer reglas preventivas y burocráticas a una tecnología en evolución.

Por tanto, empatiza un cambio drástico respecto al enfoque de “altos impuestos” de las últimas décadas y prevé construir una infraestructura basada en una infraestructura física sólida y una “columna vertebral industrial”.

Cómo se mantiene Steve Hilton en las encuestas

De acuerdo con el último sondeo de IVC Media, Xavier Becerra lidera la contienda por la gobernación tras tener un 23% de intención del voto. A este le sigue Hilton con un 19,7% y el republicano Chad Bianco con un 16,68%.