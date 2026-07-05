Clima en San José, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 6 de julio al 10 de julio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 6 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para San José, California, indica que el lunes 6 de julio la temperatura rondará entre 56 y 79 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.
La probabilidad de precipitación de 1%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 2 a 10 mph. La dirección será Oestesuroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.
El tiempo en la noche en San José
- Velocidad y dirección del viento: 2 a 10 mph, Oestesuroeste
- Probabilidad de precipitación: 1%
- Pronóstico: mayormente soleado
El pronóstico para los próximos días en San José, California
El lunes 6 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 3 a 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El martes 7 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El miércoles 8 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 12 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El jueves 9 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
- A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 1 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.
El viernes 10 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 9 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 2 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 1%.
LA NACION
Más leídas
- 1
El excuñado de Martín Insaurralde está procesado en una causa por sobreprecios en la obra pública
- 2
Los Pumas perdieron contra Escocia en Córdoba en su estreno en el Nations Championship
- 3
Francia le ganó a Paraguay en una auténtica batalla y sigue en carrera en el Mundial
- 4
El tango que la Argentina debería dejar de escuchar: algo no anda bien, Scaloni lo sabe y se huelen cambios