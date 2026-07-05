Contraataque desde California: Newsom anunció un impuesto del 100% a los pagos del fondo de Trump por el 6 de enero

El gobernador Gavin Newsom firmó la ley SB 122, que incorpora un impuesto estatal del 100% sobre los pagos entregados a residentes de California desde el fondo federal Anti-Weaponization, creado por el Departamento de Justicia de EE.UU. para recibir y evaluar reclamos de personas que aleguen haber sufrido un uso indebido del poder del gobierno federal. La disposición comenzó a regir el 30 de junio, al ser aprobada dentro del paquete presupuestario.

California crea un impuesto del 100% sobre el fondo impulsado por la administración Trump

La nueva normativa de California alcanza a cualquier distribución realizada desde ese fondo federal, así como de mecanismos similares que puedan crearse posteriormente.

Según el gobierno estatal, el objetivo es evitar que el Estado Dorado otorgue beneficios tributarios a personas condenadas por hechos relacionados con el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021.

Newsom impone un impuesto del 100% a los beneficiarios del fondo de Trump X @CAgovernor

“Acabo de firmar una nueva ley que impone un impuesto estatal del 100% a cualquier californiano que se beneficie del fondo de Trump del 6 de enero para insurrectos”, informó Newsom en su cuenta de X.

El gobernador de California sostuvo que los recursos públicos deben destinarse a otros fines y no a quienes participaron en esos episodios. “No financiamos a criminales”, dijo.

El gravamen del 100% entró en vigor el mismo día en que Newsom firmó la ley SB 122, el 30 de junio, y será aplicable a los años fiscales comprendidos entre 2026 y 2030.

Qué dispone la ley SB 122 para los californianos

Según el texto legislativo, uno de los puntos centrales de la legislación establece que el impuesto no podrá reducirse mediante deducciones ni créditos fiscales.

La medida de Newsom establece específicamente que los pagos recibidos del fondo creado por la administración Trump estarán sujetos a una tasa impositiva del 100% AP

La medida también determina que esos recursos no serán considerados ingreso bruto para otros efectos fiscales, aunque igualmente quedarán alcanzados por la tasa especial del 100% prevista en la ley. De esta manera, si un residente recibe una compensación de este fondo federal, el estado le cobrará la totalidad de dicho monto en impuestos.

Con esta decisión, California busca neutralizar el impacto económico que tendrían las compensaciones federales sobre los beneficiarios radicados en el estado, aun cuando el programa continúe vigente tras los procesos judiciales en curso.

“Donald Trump pretende que los contribuyentes recompensen a quienes agredieron a policías e intentaron anular unas elecciones estadounidenses. California rechaza la política del resentimiento, el extremismo y la violencia”, dijo Newsom en un comunicado.

Cómo funciona el fondo federal de la administración Trump

El denominado “Weaponization fund” lo anunció el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ, por sus siglas en inglés). Cuenta con una asignación de US$1776 millones y surgió como parte del acuerdo alcanzado en la causa president Donald J. Trump v. Internal Revenue Service.

El presupuesto de US$1776 millones proviene del “fondo de sentencias”, que permite al organismo federal liquidar y pagar casos judiciales. El programa, según el DOJ, fue diseñado para recibir solicitudes de personas que sostienen haber sido objeto de persecución política o de un uso indebido del sistema judicial.

La presentación de reclamaciones es voluntaria y no existen requisitos partidistas para solicitarlas. La administración de este fondo quedó a cargo de un comité de cinco integrantes designados por el fiscal general Todd Blanche.

El sistema aceptará reclamaciones hasta el 1° de diciembre de 2028 y los recursos que permanezcan sin utilizar volverán al gobierno federal una vez finalizado el programa.

“Creemos que la democracia merece ser defendida, que el estado de derecho es fundamental y que los fondos públicos deben apoyar a las víctimas, no a quienes atacaron las instituciones que protegen nuestras libertades. California seguirá siendo un referente de estos valores, incluso cuando otros los abandonen", finalizó Newsom en su mensaje.