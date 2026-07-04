La nueva ley de California que cambia desde julio de 2026 los servicios de salud mental en los 58 condados

California puso en marcha en julio la nueva ley de salud mental en sus 58 condados. La medida activa la Ley de Servicios de Salud Conductual (BHSA, por sus siglas en inglés), incluida en la Proposición 1 aprobada por los votantes en 2024.

Qué cambia con la BHSA y la Proposición 1 en California

Según anunció el gobernador Gavin Newsom en un comunicado oficial, el estado deja atrás el marco de la Ley de Servicios de Salud Mental y adopta una estructura centrada en la rendición de cuentas, equidad y resultados. El cambio ordena las inversiones locales y redefine la manera en que se financian los programas vinculados con la salud mental y los trastornos por consumo de sustancias.

El nuevo esquema obliga a los condados a coordinar sus fondos y priorizar a las personas con mayores necesidades de atención Magnific

Newsom afirmó que la entrada en vigor de la ley marca “un punto de inflexión histórico para California”. También señaló que el objetivo es garantizar que cada persona tenga un camino hacia la estabilidad, el bienestar y la esperanza.

Cómo aplicarán los condados de California la reforma de salud conductual

Con la BHSA vigente, las jurisdicciones locales deben planificar de forma integrada todas las fuentes de financiamiento para salud conductual. La norma dirige recursos a adultos, niños y jóvenes con mayores necesidades o riesgos.

El enfoque incluye a personas en situación de calle, veteranos, residentes vinculados con el sistema de justicia y pacientes en riesgo de institucionalización. Además, mantiene inversiones en intervención temprana y amplía los servicios para trastornos por consumo de sustancias.

Servicios de la BHSA: tratamiento por adicciones, vivienda y prevención

La legislación reúne prevención, tratamiento, recuperación, apoyo habitacional y formación laboral bajo un sistema coordinado. La secretaria de Salud y Servicios Humanos de California, Kim Johnson, sostuvo que la BHSA representa “un cambio fundamental” en la manera en que el estado aborda la salud conductual. Entre sus principales componentes, el programa contempla:

Planificación conjunta de fondos destinados a salud conductual.

Recursos para adultos, niños y jóvenes con alta necesidad de atención.

Terapia para trastornos por consumo de sustancias.

Apoyos de vivienda y servicios de alcance territorial.

Expansión de vivienda permanente con acompañamiento.

Un plan estatal de prevención del suicidio, las autolesiones, las sobredosis y los trastornos de salud conductual.

Educación, capacitación y reclutamiento de trabajadores del sector.

Supervisión fiscal para maximizar fondos federales y coordinar beneficios.

Inversión de US$4.170 millones para camas, centros y atención ambulatoria

California asignó US$4170 millones, a través del Departamento de Servicios de Atención Médica (DHCS, por sus siglas en inglés), al Programa de Infraestructura del Continuo de Salud Conductual de la Proposición 1. Ese financiamiento respalda más de 330 proyectos en todo el estado.

Cuando esas obras estén terminadas, el gobierno prevé sumar más de 6900 camas de tratamiento residencial y más de 27.500 cupos ambulatorios. La inversión busca ampliar el acceso a estabilización de crisis, atención residencial, atención ambulatoria y vivienda permanente con apoyo.

Planes integrados del DHCS: cómo se prepararon los condados de California

El DHCS elaboró el Manual de Política para Condados de la BHSA, una guía web construida con más de 2660 comentarios públicos. El documento orienta la aplicación local de la reforma. Los 58 condados y dos ciudades elegibles presentaron a tiempo sus borradores de Planes Integrados. En esos documentos detallaron cómo ofrecerán vivienda, tratamiento por consumo de sustancias, atención de crisis, prevención y servicios integrales con transparencia y medición de resultados.

La ley apunta especialmente a personas sin hogar, veteranos, jóvenes, adultos en riesgo y residentes vinculados con el sistema de justicia Magnific

El DHCS también lanzó el Perfil Público Conductual de Condados, la primera herramienta estatal unificada que reúne datos abiertos sobre salud conductual por jurisdicción. La plataforma utiliza información que los gobiernos locales deben reportar bajo la BHSA y permite ver cómo los gobiernos locales planifican, financian y prestan servicios.

El Departamento de Salud Pública de California (CDPH, por sus siglas en inglés) desarrolló el Plan Final del Programa de Prevención Basado en la Población. Esa estrategia apunta a reducir el suicidio, las autolesiones y las sobredosis y desigualdades en salud conductual, con foco en niños, jóvenes y comunidades afectadas por inequidades.