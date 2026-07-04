Newsom declara por ley un día especial en honor a un famoso de origen migrante en California: “Un puente entre culturas”

California incorporó una nueva fecha a su calendario de conmemoraciones estatales. El gobernador Gavin Newsom firmó el 30 de junio la Ley AB 2455, que establece el 17 de mayo como el Día de Bruce Lee, una jornada de significado especial dentro del sistema educativo del estado.

Qué establece la ley AB 2455 sobre el Día de Bruce Lee en California

La legislación incorpora el 17 de mayo como una fecha de significado especial en el Código de Educación de California. Aunque no se trata de un feriado, las escuelas públicas podrán organizar actividades destinadas a recordar la trayectoria del actor de origen chino y su aporte a la sociedad.

El gobernador Gavin Newsom ratificó esta medida el 30 de junio Fotomontaje realizado con IA

“Bruce Lee sería el primer estadounidense de origen chino en tener un día en su honor en la legislación estatal. Esto envía un mensaje claro a todos los jóvenes que se sienten invisibles: su historia y sus sueños pertenecen al corazón de la historia de California”, dijo el asambleísta Matt Haney, quién tuvo la iniciativa, en un comunicado.

La elección de esa fecha responde a un hecho de su biografía. De acuerdo con el texto legislativo, el 17 de mayo de 1959, cuando tenía 18 años, el actor chino-estadounidense regresó desde Hong Kong a Estados Unidos y llegó al barrio chino de San Francisco, inicio de una etapa que marcaría su desarrollo profesional en California.

La norma dispone que el gobernador emita una proclamación anual. Como la ley fue promulgada por Gavin Newsom el 30 de junio, el primer acto anual y las primeras actividades oficiales tendrán lugar el 17 de mayo de 2027.

La iniciativa busca que los estudiantes conozcan la trayectoria del actor y artista marcial, así como su influencia en la representación de las comunidades asiático-estadounidenses y su contribución al intercambio cultural dentro y fuera del estado.

“Bruce Lee fue un símbolo de orgullo, resiliencia y esperanza para generaciones que rara vez se veían reflejadas con fuerza y ​​dignidad. Nacido en San Francisco y venerado en todo el mundo, encarna la creatividad y la diversidad que definen a California”, declaró el asambleísta Haney.

La legislación busca que las instituciones educativas celebren el legado cultural de Lee archivo - The Bettmann Archive

Bruce Lee: de San Francisco y Hong Kong a ícono mundial del cine y las artes marciales

Bruce Lee nació el 27 de noviembre de 1940 en San Francisco, mientras su padre realizaba una gira artística por EE.UU. Luego creció en Hong Kong, donde comenzó su formación en artes marciales y participó en producciones cinematográficas desde la infancia.

Al regresar a California, abrió institutos de enseñanza de artes marciales en Oakland y Los Ángeles. Durante la década del 60 desarrolló el Jeet Kune Do, un método que proponía adaptar las técnicas de combate en lugar de seguir reglas rígidas.

Por otro lado, su carrera en la industria del entretenimiento incluyó la participación en la serie El Avispón Verde, donde interpretó a Kato, y más tarde protagonizó Operación Dragón, considerada la primera película de Hollywood encabezada por un actor asiático-estadounidense.

“Nuestra familia se siente profundamente conmovida y honrada por la ley presentada por el asambleísta Haney, que designa el 17 de mayo como el Día anual de Bruce Lee en el estado de California. Esto es un testimonio del legado perdurable de mi padre y de las innumerables vidas que sigue impactando”, dijo Shannon Lee, la fundadora y directora ejecutiva de la Fundación Bruce Lee e hija del actor.

Por qué California incorpora a Bruce Lee al calendario estatal y escolar

El texto de la ley destaca que Bruce Lee enseñó artes marciales a estudiantes sin distinción de origen étnico, en un contexto marcado por prácticas de exclusión. Su filosofía trascendió el ámbito deportivo.

A través del Jeet Kune Do impulsó conceptos vinculados con la adaptación, el aprendizaje permanente y la libertad de pensamiento, ideas que continúan presentes en ámbitos como la educación, el deporte y las artes.

“Desde jóvenes que encontraron confianza y esperanza en su filosofía, hasta familias que finalmente se vieron representadas en la pantalla, pasando por atletas que aún se inspiran en sus enseñanzas de disciplina y fortaleza interior, su influencia es profunda”, indicó Shannon Lee. “Mi padre fue un puente entre culturas gracias a su valentía, y su espíritu de solidaridad interracial sigue siendo tan relevante como siempre”, agregó.

Bruce Lee falleció en Hong Kong el 20 de julio de 1973, a los 32 años. Desde entonces recibió diversos reconocimientos, entre ellos una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, su incorporación al Salón de la Fama de California y, ahora, una fecha oficial en el calendario estatal.