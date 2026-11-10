Clima en Santa Ana, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 10 de noviembre

El pronóstico del tiempo para Santa Ana, California, indica que el martes 10 de noviembre la temperatura rondará entre 17,20 y 30,60 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Santa Ana



Velocidad y dirección del viento : 0 a 5 mph, Sureste

: 0 a 5 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Santa Ana, California

Veterans Day 11 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 17,20 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.