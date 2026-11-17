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Clima en Santa Ana, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 17 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Santa Ana, California, indica que el martes 17 de noviembre la temperatura rondará entre 11,10 y 20 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: despejado.
La probabilidad de precipitación de 5%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Oeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: despejado.
El tiempo en la noche en Santa Ana
- Velocidad y dirección del viento: 0 a 10 mph, Oeste
- Probabilidad de precipitación: 5%
- Pronóstico: despejado
El pronóstico para los próximos días en Santa Ana, California
El miércoles 18 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 20,60 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 9,40 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.