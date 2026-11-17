El pronóstico del tiempo para Santa Ana, California, indica que el martes 17 de noviembre la temperatura rondará entre 11,10 y 20 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: despejado.

La probabilidad de precipitación de 5%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Oeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: despejado.

El tiempo en la noche en Santa Ana



Velocidad y dirección del viento : 0 a 10 mph, Oeste

: 0 a 10 mph, Oeste Probabilidad de precipitación : 5%

: 5% Pronóstico: despejado

El pronóstico para los próximos días en Santa Ana, California

El miércoles 18 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 20,60 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 9,40 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.