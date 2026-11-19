El pronóstico del tiempo para Santa Ana, California, indica que el jueves 19 de noviembre la temperatura rondará entre 13,30 y 20,60 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones y tormentas.

La probabilidad de precipitación de 100%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 15 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones y tormentas.

El tiempo en la noche en Santa Ana



Velocidad y dirección del viento : 5 a 15 mph, Suroeste

: 5 a 15 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 100%

: 100% Pronóstico: chaparrones y tormentas

El pronóstico para los próximos días en Santa Ana, California

El viernes 20 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 20,60 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 10 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: baja probabilidad de chaparrones y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 22%.