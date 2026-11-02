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Clima en Santa Ana, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 2 de noviembre

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 2 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Santa Ana, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 2 de noviembre
Clima en Santa Ana, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 2 de noviembre STEVENLEK

El pronóstico del tiempo para Santa Ana, California, indica que el lunes 2 de noviembre la temperatura rondará entre 12,20 y 25 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Santa Ana

  • Velocidad y dirección del viento: 0 a 5 mph, Noroeste
  • Probabilidad de precipitación: 0%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Santa Ana, California

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