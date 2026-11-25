El pronóstico del tiempo para Santa Ana, California, indica que el miércoles 25 de noviembre la temperatura rondará entre 11,70 y 25 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Santa Ana



Velocidad y dirección del viento : 0 a 5 mph, Noroeste

: 0 a 5 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Santa Ana, California

Thanksgiving Day 26 de noviembre

A la mañana, se espera una temperatura de 28,90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 12,20 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.