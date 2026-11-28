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Clima en Santa Ana, California hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 28 de noviembre
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 28 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Santa Ana, California, indica que el sábado 28 de noviembre la temperatura rondará entre 14,40 y 26,70 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente nublado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Sureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente nublado.
El tiempo en la noche en Santa Ana
- Velocidad y dirección del viento: 0 a 5 mph, Sureste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: mayormente nublado
El pronóstico para los próximos días en Santa Ana, California
El domingo 29 de noviembre
- A la mañana, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
- A la noche, se espera una temperatura de 13,30 grados Fahrenheit, con un viento de 0 mph con dirección None. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 0%.
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