Comida gratis en California desde el 20 de julio: calendario y dónde entregan bolsas de alimentos frescos
Durante la semana, más de 80 puntos de asistencia ofrecerán provisiones sin costo en diez localidades
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Las personas que atraviesan una situación de emergencia alimentaria en California podrán acceder a comida gratis entre el lunes 20 y el domingo 26 de julio. Durante esa semana, distintas organizaciones entregarán productos frescos y ofrecerán servicios de despensa y comedor social en varias ciudades del estado.
Bancos de alimentos que ofrecen comida gratis en Californiaa?
El cronograma surge de los calendarios de cuatro organizaciones que trabajan para facilitar el acceso gratuito a alimentos en distintas regiones de California. Estas son:
- Feeding San Diego: busca combatir el hambre en el condado de San Diego. La organización presta asistencia a niños, familias, personas mayores y veteranos mediante despensas móviles, mercados comunitarios y espacios de comidas de verano.
- Los Angeles Regional Food Bank: trabaja contra la inseguridad alimentaria en el condado de Los Ángeles. Su red reúne iglesias, centros comunitarios, despensas y comedores sociales. También ayuda a solicitar beneficios de CalFresh y del Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC, por sus siglas en inglés).
- SF-Marin Food Bank: tiene como objetivo mejorar el acceso a los alimentos en los condados de San Francisco y Marin. Sus espacios asociados distribuyen frutas y verduras, proteínas y productos no perecederos de forma semanal, mensual o ante situaciones de emergencia.
- Food Bank of Contra Costa and Solano: brinda alimentos y comidas gratuitas a personas, familias y adultos mayores de ambos condados. Entre sus iniciativas se encuentran el Senior Food Program, dirigido a mayores de 55 años con bajos ingresos, y el Community Produce Program, que entrega hasta 15 libras (6,8 kilogramos) de frutas y verduras.
Comida gratis en California: fechas, ciudades y direcciones del 20 al 26 de julio
Las entregas se realizarán en Los Ángeles, Long Beach, Compton, San Diego, San Francisco, Richmond, Vallejo, Antioch, Fairfield y Concord. Los siguientes cuadros reúnen las fechas, direcciones, horarios y tipos de asistencia disponibles en cada ciudad. Los horarios pueden cambiar y algunas entregas tienen cupos o requisitos. Se recomienda contactar a la sede antes de asistir.
Los Ángeles
|Fecha
|Organización y dirección
|Horario
|Servicio
Lunes 20
Central City Neighborhood Partners, 501 S. Bixel Street
14 a 17 hs
Despensa
Martes 21 a viernes 24
Good Shepherd Center, 267 N. Belmont Ave
9 a 12 hs
Despensa
Martes 21
Karsh Family Social Service Center, 3750 W. 6th Street
12 a 14 hs
Despensa
Miércoles 22 a sábado 25
St. Francis Center, 1835 S. Hope Street
11 a 12.30 hs
Despensa
Jueves 23
The Dream Center, 1100 Glendale Blvd
10.30 a 11.30 hs
Despensa
Viernes 24
Ananda Marga of L.A., 1245 S. Norton Avenue
8.30 a 10.30 hs
Despensa
Sábado 25
First Unitarian Church, 2936 W. 8th Street
7 a 9.30 hs
Despensa
Domingo 26
Food on Foot, 1625 Schrader Blvd
12 a 13 hs
Despensa
Long Beach
|Fecha
|Organización y dirección
|Horario
|Servicio
Lunes 20 a viernes 24
Christian Outreach in Action, 515 E. 3rd St.
10 a 12 hs
Despensa
Lunes 20 a jueves 23
Long Beach City College, 4901 E. Carson St
9 a 16 hs
Despensa
Lunes 20, martes 21, miércoles 22 y viernes 24
Salvation Army of Long Beach Citadel, 3092 Long Beach Blvd
9 a 12 hs
Despensa
Miércoles 22
Help Me Help You, 1175 E. 11th Street
11.15 a 12.15 hs
Despensa
Miércoles 22 y sábado 25
We Help Inc., 1330 E. 16th Street
Miércoles, 10.30 a 12 hs; sábado, 8.30 a 10.30 hs
Despensa
Viernes 24
Long Beach Family Health Care RESOURCE, 2385 Pacific Ave
10 a 12 hs
Despensa
Compton
|Fecha
|Organización y dirección
|Horario
|Servicio
Lunes 20
Alondra Church of Christ, 2301 Alondra Blvd
9.45 a 11.45 hs
Despensa
Miércoles 22
Community Missionary Baptist, 14637 S. Bahama Street
10 a 12 hs
Despensa
Viernes 24
Feed My Sheep Christian Fellowship, 1305 E. Compton Blvd
10 a 13 hs
Despensa
Sábado 25
Sylvia Nunn Angels, 200 N. Long Beach Blvd.
12 a 13.30 hs
Despensa
San Diego
|Fecha
|Organización y dirección
|Horario
|Servicio
Lunes 20
Berry Elementary School Pantry, 2001 Rimbey Ave.
8 a 9 hs
Despensa
Lunes 20 a viernes 24
Community Christian Service Agency, 4167 Rappahannock Ave
9.30 a 16 hs
Despensa
Lunes 20 a viernes 24
City Heights Assembly of God, 3737 Wightman Street
13 a 15 hs
Comidas calientes y despensa
Lunes 20, miércoles 22 y domingo 26
Abundant Grace Christian Center, 5858 El Cajon Boulevard
Lunes, 9 a 10 hs; miércoles, 20 a 20.30 hs; domingo, 11.30 a 12.30 hs
Despensa
Martes 21
City Heights Mobile Pantry, 4300 El Cajon Blvd
15 hs
Bolsas de alimentos frescos
Martes 21 y sábado 25
Church of the Nazarene, 4101 University Avenue
Martes, 13.30 a 15.30 hs; sábado, 9 a 11 hs
Despensa
Miércoles 22
31st St. SDA Church, 414 S. 31st St.
12 a 14 hs
Despensa
Jueves 23
Fallbrook Food Pantry, 140 North Brandon Rd.
9.30 a 12.30 hs
Despensa
Viernes 24
Bridge of Hope, 3406 Fairmount Avenue
11.30 a 13 hs
Despensa
Sábado 25
Courage to Call, 9465 Farnham Street
9 a 11 hs
Asistencia alimentaria para militares
San Francisco
|Fecha
|Organización y dirección
|Horario
|Servicio
Lunes 20
The Women’s Building, 3543 18th St
9 a 10 hs
Despensa
Lunes 20
City Team Food Pantry, 164 6th St
10 a 11 hs
Despensa
Lunes 20
St. Dominic’s Food Pantry, 2390 Bush St
10 a 11 hs
Despensa
Martes 21
Church Street Pantry, 152 Church St
11.30 a 12.50 hs
Despensa
Martes 21
One Treasure Island, Building 497, 850 Avenue I
15 a 17 hs
Despensa
Miércoles 22
Webster Eddy Food Pantry, 1280 Webster St
8.30 a 9.30 hs
Despensa
Miércoles 22
St. Andrew MB Church, 2565 Post St
9.20 a 11 hs
Despensa
Miércoles 22
Macedonia Baptist Church, 2135 Sutter St
10 a 11.30 hs
Despensa
Miércoles 22
Richmond District YMCA, 360 18th Ave
10 a 12 hs
Despensa
Miércoles 22
Hayes Valley Food Pantry, 403 Rose St
12 a 13 hs
Despensa
Jueves 23
PCC Second Pantry, 920 Sacramento St
10.20 a 12 hs
Despensa
Jueves 23
St. Agnes Community Food Pantry, 1025 Masonic Ave
13 a 15 hs
Despensa
Jueves 23
Youth With A Mission, 357 Ellis St
13.30 a 15.30 hs
Despensa
Jueves 23
MEI Food Pantry, 1040 Bush St
14.30 a 15.30 hs
Despensa
Jueves 23
Bernal Heights Neighborhood, 515 Cortland Ave
14.30 a 15.30 hs
Despensa
Jueves 23
St. Anthony’s Foundation, 121 Golden Gate Ave
15 a 16 hs
Despensa
Jueves 23
The Father’s House, 269 Zoo Rd
17 a 18.15 hs
Despensa
Viernes 24
Iglesia Presbiteriana de la Misión, 3261 23rd St
7.30 a 8.30 hs
Despensa
Viernes 24
SA Culinary Training Academy, 850 Harrison St
8.15 a 9.15 hs
Despensa
Viernes 24
Southeast Asian Community Center, 875 O’Farrell St
8.30 a 11 hs
Despensa
Viernes 24
Western Addition FRC Pantry, 1530 Buchanan St
10.30 a 11.30 hs
Despensa
Viernes 24
Bethel A.M.E. Church, 916 Laguna St
11 a 13 hs
Despensa
Viernes 24
El Centro Bayview Pantry, 1329 Evans Ave
11 a 12 hs
Despensa
Viernes 24
La Voz Pantry, 470 Ellis St
14.30 a 16.30 hs
Despensa
Sábado 25
Visitacion Valley Baptist Church, 45 Leland Ave
8.15 a 9.15 hs
Despensa
Sábado 25
Reality SF, 1325 Valencia St
9 a 10 hs
Despensa
Sábado 25
Jones Memorial United Methodist Church, 1975 Post St
10 a 11.15 hs
Despensa
Sábado 25
Food Pantry at St. Gregory’s, 500 De Haro St
10.30 a 12.30 hs
Despensa
Sábado 25
Holy Trinity Greek Orthodox Church, 999 Brotherhood Way
11.30 a 12.30 hs
Despensa
Sábado 25
Grace Fellowship Community Church, 3265 16th St
13.30 a 14.30 hs
Despensa
Richmond
|Fecha
|Organización y dirección
|Horario
|Servicio
Lunes 20 a domingo 26
Bay Area Rescue Mission, 200 Macdonald Ave
6 a 7.45 hs; 11 a 13 hs; 16 a 17.45 hs
Comedor social
Lunes 20 a domingo 26
GRIP Souper Center, 165 22nd St
11.30 a 12.45 hs
Comedor social
Lunes 20
West Contra Costa Adult Education, 5625 Sutter Ave
9.30 a 11 hs
Bolsas de alimentos frescos
Miércoles 22
North Richmond Missionary Baptist Church, 1427 Fred Jackson Way
10.30 a 11.30 hs
Comedor y despensa
Jueves 23
Multicultural Institute, 3600 MacDonald Ave
9 a 11 hs
Despensa
Jueves 23
Richmond Civic Center, 24 Barrett Ave y 25th St
12 a 13.30 hs
Bolsas de alimentos frescos
Viernes 24
Support Life Foundation, 1110 36th St
10 a 11 hs
Despensa
Sábado 25
Kennedy High School, 4300 Cutting Blvd
14 a 15 hs
Bolsas de alimentos frescos
Vallejo
|Fecha
|Organización y dirección
|Horario
|Servicio
Lunes 20
Vallejo Family Health Services, 365 Tuolumne St
10 a 12 hs
Bolsas de alimentos frescos
Lunes 20 a domingo 26
Faith Food Fridays, 826 Solano Ave
Lunes a jueves y sábado, 10 a 13 hs; viernes, 10 a 16 hs; domingo, 10 a 12 hs
Despensa
Lunes 20 a jueves 23, sábado 25 y domingo 26
First Baptist Church of Vallejo, 2025 Sonoma Blvd
Lunes a jueves, 11 a 12 hs; sábado, 14.30 a 15.30 hs; domingo, 17 a 18 hs
Comedor social
Martes 21
Vallejo High School, 840 Nebraska St
16 a 17 hs
Bolsas de alimentos frescos
Miércoles 22
Amador St. Hope Center, 929 Amador St
10 a 12 hs
Despensa
Viernes 24
Boys & Girls Empowerment Group, 1624 Fairgrounds Dr, Ste C
10 a 12 hs
Despensa
Sábado 25
JFK Library, 505 Santa Clara St
10 a 11 hs
Bolsas de alimentos frescos
Antioch
|Fecha
|Organización y dirección
|Horario
|Servicio
Martes 21
Antioch Covenant Church, 1919 Buchanan Rd
11.30 a 12 hs
Despensa
Miércoles 22
Loaves and Fishes at Antioch Senior Center, 415 W. 2nd St
10.30 a 11 hs
Comedor social
Miércoles 22
The Reach Church, 11 Texas St
14 a 15 hs
Bolsas de alimentos frescos
Viernes 24
Grace Temple COGIC, 1001 Fitzuren Rd
12 a 13 hs
Despensa
Sábado 25
Light Ministries Church, 415 West 6th St
12 a 12.30 hs
Comedor social
Fairfield
|Fecha
|Organización y dirección
|Horario
|Servicio
Lunes 20 y miércoles 22
Salvation Army Fairfield, 1200 Missouri St
9 a 12 hs
Despensa
Lunes 20 a miércoles 22, viernes 24 y sábado 25
Fairfield City Church, 743 E. Tabor Ave
Lunes a miércoles y viernes, 13 a 15 hs; sábado, 11 a 16 hs
Despensa
Martes 21
Fairfield Family Health Services, 2101 Courage Dr
10 a 12 hs
Bolsas de alimentos frescos
Jueves 23
Mount Calvary Baptist Church, 1735 Enterprise Dr, Bldg 3
13 a 15 hs
Despensa
Concord
|Fecha
|Organización y dirección
|Horario
|Servicio
Lunes 20 a miércoles 22
Monument Crisis Center, 1990 Market St
9 a 12 hs
Despensa
Lunes 20 a miércoles 22 y viernes 24
SHARE, First Christian Church, 3039 Willow Pass Rd
10 a 13.30 hs
Despensa
Lunes 20 a miércoles 22 y viernes 24
Good Shepherd Lutheran Church, 4000 Clayton Rd
10.30 a 12.30 hs
Despensa
Miércoles 22 y sábado 25
St. Francis of Assisi, SVdP, 860 Oak Grove Rd
9 a 11.30 hs
Despensa
CalFresh en California: requisitos, solicitud en BenefitsCal y plazo de aprobación
CalFresh es el nombre que recibe en California el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés). Su objetivo es ayudar a las personas a comprar alimentos en comercios. La aprobación depende del condado correspondiente, que evalúa los ingresos, los gastos y la composición del hogar.
El trabajador asignado al caso considera cuánto dinero recibe la familia mediante empleos u otras fuentes, como el Seguro Social, el desempleo o los programas SSI y Seguro por Incapacidad del Seguro Social (SSDI, por sus siglas en inglés). También analiza los gastos de alquiler, servicios públicos y manutención infantil, además de identificar a las personas que viven juntas y compran o preparan alimentos en común.
La solicitud debe presentarse en BenefitsCal, el sitio oficial de beneficios del estado. El procedimiento incluye los siguientes pasos:
- Ingresar a BenefitsCal.com.
- Crear una cuenta con un correo electrónico y una contraseña, o acceder a un perfil existente.
- Completar la solicitud.
- Cargar los documentos requeridos.
- Enviar el formulario.
- Realizar una entrevista con el condado.
El condado debe determinar la elegibilidad dentro de los 30 días posteriores a la solicitud. La plataforma también permite consultar el estado del trámite, recibir novedades sobre la entrevista y revisar los mensajes enviados por las autoridades locales.