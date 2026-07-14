Comida gratis en Nueva York: calendario de entrega de alimentos esta semana de julio 2026
Las personas pueden acceder a los repartos sin importar su estatus migratorio
- 4 minutos de lectura'
En esta semana de julio, varias organizaciones sin fines de lucro organizarán entregas de comidas gratis en Nueva York para quienes necesitan asistencia. Con distribuciones de alimentos frescos y viandas preparadas, no hay requisitos migratorios ni necesidad de registrarse, aunque sí se deben presentar ciertas identificaciones.
Calendario de entrega de alimentos gratis esta semana de julio en Nueva York
El lunes 13 de julio comenzó una nueva semana y con ello el Food Bank for New York llevará a cabo nuevos repartos de alimentos en el área. La jornada se llevará a cabo el martes 14 de julio de 12 a 14 hs (hora local) y el sitio elegido es J. HS James M. Kieran, en 1025 Morrison Avenue.
De acuerdo con la información sobre el evento, el grupo otorgará productos frescos de temporada, además de ingredientes básicos y proteínas congeladas. Luego, continuará con las distribuciones durante la semana siguiente para luchar contra la inseguridad alimentaria.
Además de esta jornada, New York Common Pantry brindará alimentos frescos y nutritivos, como proteínas, lácteos, cereales, frutas y verduras, en proporción al número de integrantes de cada familia.
Para este reparto, es necesario presentar una identificación con foto de todos los adultos del hogar, una identificación de todos los niños del hogar y un comprobante de domicilio. El calendario establecido es:
|Día
|Dirección
|Horario
Martes 14
Hour Children / Community Outreach and Food Pantry, 36-49 11th Street, Long Island City, NY 11106
10.30 a 12.30 hs
Martes 14
Headstart Nyack Parent Group Food Pantry 85 Depew Ave., Nyack, NY 10960
8 a 15.30 hs
Martes 14
Vi Staten Island on Urbana 65 Norfolk Street, New York, NY 10002.
9 a 16 hs
Martes 14
Harlem Community Nutritional Agency Service, 132 W 125 St. 5 Fl, New York, NY 10027
10 a 13 hs
Miércoles 15
Harlem Community Nutritional Agency Service, 132 W 125 St. 5 Fl
New York, NY 10027
10 a 13 hs
Miércoles 15
Headstart Nyack Parent Group Food Pantry 85 Depew Ave., Nyack, NY 10960
8 a 15.30 hs
Miércoles 15
Vi Staten Island on Urbana 65 Norfolk Street, New York, NY 10002.
9 a 16 hs
Jueves 16
Vi Staten Island on Urbana 65 Norfolk Street, New York, NY 10002.
9 a 16 hs
Jueves 16
Greenpoint Reformed Church Food Pantry, 136 Milton Street, Brooklyn, NY 11222
15 a 19 hs
Jueves 16
Headstart Nyack Parent Group Food Pantry 85 Depew Ave.
Nyack, NY 10960
8 a 15.30 hs
Jueves 16
CROSSROADS COMMUNITY SERVICES, INC. 108 East 51st St, New York, NY 10022
9.30 a 13 hs
Viernes 17
Headstart Nyack Parent Group Food Pantry 85 Depew Ave., Nyack, NY 10960
8 a 15.30 hs
Viernes 17
St. Clements Food Pantry, 423 West 46th Street, New York, NY 10036
14 a 18 hs
Viernes 17
Apostolic Assembly Of Jesus Christ, 3808 Church Avenue, Brooklyn, NY 11203
8 a 13 hs
La organización también brindará comidas calientes nutricionalmente equilibradas en East Harlem. Lo hace de lunes a viernes con un horario fijo y el cronograma en este caso es el siguiente:
|Día
|Dirección
|Horario
Lunes 13
8 East 109th Street, East Harlem
14.30 a 15.30 hs
Martes 14
8 East 109th Street, East Harlem
14.30 a 15.30 hs
Miércoles 15
8 East 109th Street, East Harlem
14.30 a 15.30 hs
Jueves 16
8 East 109th Street, East Harlem
14.30 a 15.30 hs
Viernes 17
8 East 109th Street, East Harlem
14.30 a 15.30 hs
Alimentos gratis en Nueva York: calendario de organizaciones
Otra de las organizaciones más relevantes del estado en el reparto de comidas es Feeding Westchester. Este grupo actúa como una de las redes más importantes de despensas móviles del estado y para la semana que comenzó el 13 de julio su calendario es:
|Día
|Dirección
|Horario
Martes 14
Salvation Army Yonkers, 110 New Main Street, Yonkers, NY 10701
10 a 13 hs
Martes 14
Yonkers Neighborhood Health Center, 30 South Broadway, Yonkers
10.30 a 13 hs
Martes 14
Volunteers of America (VOA) Crossroads Shelter, 395 Webster Avenue, New Rochelle
Abierto 24 horas
Miércoles 15
Ridgeway Alliance Church, 92 Waverly Street
10.30 hasta terminar inventario
Miércoles 15
Saint John’s Church, One Hudson Street, Yonkers
10 a 14 hs
Miércoles 15
Westhab Inc., 5 Hudson Street, Yonkers
8 a 16 hs
Jueves 16
United Community Center of Westchester, 360 North Avenue, New Rochelle
9.30 a 17.30 hs
Jueves 16
Volunteers of America (VOA) Crossroads Shelter, 395 Webster Avenue, New Rochelle
Abierto 24 horas
Jueves 16
Hope Community Services, 50 Washington Avenue, New Rochelle
16.40 a 17.15 hs
Viernes 17
United Community Center of Westchester, 360 North Avenue, New Rochelle
9.30 a 17.30 hs
Viernes 17
Westhab Inc., 5 Hudson Street, Yonkers
8 a 16 hs
En Long Island, el grupo más conocido es Island Harvest, que distribuye alimentos esta semana en:
|Día
|Dirección
|Horario
Martes 14
Shelter Rock Church, 65 High Street, Manhasset, New York, 11030
14 a 18.30 hs
Martes 14
The S.H.O.P., 59 Malvin Mall, Cedarhurst, New York, 11598
9 a 17 hs
Miércoles 15
St. Joachim, 614 Central St., Cedarhurst, New York, 11516
9.30 a 11.30 hs
Miércoles 15
The S.H.O.P., 59 Malvin Mall, Cedarhurst, New York, 11598
9 a 17 hs
Jueves 16
The S.H.O.P., 59 Malvin Mall, Cedarhurst, New York, 11598
9 a 17 hs
Jueves 16
St. Vincent de Paul - Elmont, 990 Lutz Street, Franklin Square, New York, 11010
9 a 12 hs
Viernes 17
Valley Stream Baptist Church, 1865 North Central Ave., Valley Stream, New York, 11580
11 a 13 hs
Viernes 17
Église Évangélique Du Bon SA Martain, 35 MARGARET DR, Valley Stream, New York, 11580
14 a 16 hs
Viernes 17
The S.H.O.P., 59 Malvin Mall, Cedarhurst, New York, 11598
9 a 17 hs
La asistencia alimentaria en un contexto inflacionario en EE.UU.
La entrega de alimentos gratis es especialmente oportuna en un escenario de aumento de la inflación en EE.UU., que provoca mayores dificultades económicas para las familias. En abril de 2026, la inflación anual alcanzó el 3,8%, impulsada por la crisis energética derivada de la guerra con Irán, según un análisis de CNN.
Asimismo, de acuerdo con Feeding America, más de 48 millones de personas en el país norteamericano enfrentan inseguridad alimentaria. Junto con las organizaciones mencionadas, otros grupos que ofrecen comida son:
- Feeding America: tiene más de 200 bancos de alimentos regionales. Apoya a unas 60.000 despensas, comedores comunitarios y programas de comida.
- The Salvation Army: una de las organizaciones más antiguas. Ofrece alimentos gratuitos y también sirve despensas en albergues.
- Meals on Wheels America: se enfoca especialmente en personas mayores o con discapacidad. Realiza entregas a domicilio y se apoya en 5000 comunidades locales.
En este contexto, un informe del Urban Institute reveló que las familias latinas son las que están más expuestas a la inseguridad alimentaria:
- Los hispanos/latinos tienen más del doble de probabilidad de experimentar inseguridad alimentaria que las personas blancas no hispanas.
- La brecha se mantiene a lo largo del tiempo, a pesar de que el informe analiza datos de 2025.
- Más de uno de cada tres adultos afroamericanos (36,5%) e hispanos (37,1%) mayores de 18 años reportaron inseguridad alimentaria en sus hogares durante los últimos 12 meses.
- Los adultos afroamericanos (39%) e hispanos (38,8%) tenían casi el doble de probabilidades de necesitar ayuda alimentaria entre las personas en edad laboral.
- 1
- 2
IBM se desploma en Wall Street: sus acciones llegaron a perder 25% y registran su peor jornada en casi 40 años
- 3
Ajuste de cuentas: lo ubicaron entre la gente que festejaba el triunfo de Argentina y le dispararon tres tiros en la nuca
- 4
Argentina vs. Inglaterra, un regalo de la vida: de aquella antipatía a esta admiración inglesa que ni siquiera cortó el gol con la mano de Maradona