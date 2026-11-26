Un corredor cubierto de vegetación busca devolver una conexión entre territorios separados durante décadas por una autopista del sur de California. El Wallis Annenberg Wildlife Crossing, en Agoura Hills, cruza la US-101 y la vecina Agoura Road. Antes de su inauguración prevista para diciembre, las cámaras ya registraron coyotes en la estructura.

Cómo es Wallis Annenberg Wildlife Crossing

El corredor alcanza unos 1250 pies, equivalentes a 380 metros, en dos secciones sobre las vías, según informó la agencia AP. Esa extensión corresponde al conjunto y no solo al tablero que cruza la autopista. El proyecto está cerca de Liberty Canyon, en el condado de Los Ángeles, y busca conectar las montañas de Santa Mónica con las colinas de Simi.

El tráfico circula por la autopista US Highway 101 bajo el paso elevado Wallis Annenberg Wildlife Crossing en Agoura Hills, California, el miércoles 11 de noviembre de 2026 Foto AP/Jae C. Hong

El 28 de octubre, científicos fotografiaron a un coyote que subía por la pendiente sur de la obra todavía inconclusa, informó el Servicio de Parques Nacionales (NPS, por sus siglas en inglés). Más tarde, cámaras captaron a otro coyote en la parte superior del paso. AP informó el 18 de noviembre que una cámara había registrado a un coyote que se creía el primer mamífero en completar el cruce. Después se observaron tres coyotes jóvenes en la vegetación.

Una vista aérea muestra la vegetación que crece en el paso elevado para fauna silvestre Wallis Annenberg sobre la autopista US 101 en Agoura Hills, California, el miércoles 11 de noviembre de 2026 Foto AP/Jae C. Hong

El NPS también había observado linces, coyotes, zorros grises, ciervos y pumas en un sendero próximo a la futura conexión. Estar cerca del puente no equivale a haberlo cruzado: los registros permitirán a los investigadores distinguir qué especies se aproximan y cuáles utilizan efectivamente la estructura.

Se espera que Wallis Annenberg Wildlife Crossing se inaugure en diciembre

La obra está diseñada para parecerse al paisaje de los alrededores. Caltrans, el departamento de transporte de California, describe un puente con vegetación sobre la US-101 y una segunda etapa sobre Agoura Road, con restauración de hábitat. El NPS indica que por la autopista pasan más de 300 mil vehículos al día.

Paso de fauna silvestre Wallis Annenberg en Agoura Hills, California, el miércoles 11 de noviembre de 2026 Foto AP/Jae C. Hong

Los investigadores instalarán cámaras y evaluarán el uso del cruce, la vegetación, la luz, el ruido y la diversidad genética. Seth Riley, responsable del área de fauna del parque, señaló que comprender si la conexión recompone un ecosistema dividido es una pregunta científica que llevará años responder. Los primeros registros no prueban todavía el éxito ecológico del proyecto.

Para las comunidades latinas del área de Los Ángeles, la obra está en un corredor de tránsito conocido, pero no es un paso peatonal, su finalidad es permitir el desplazamiento de la fauna. La apertura estaba prevista para el 2 de diciembre, según el NPS.

La noticia en pocas líneas

¿Dónde está el Wallis Annenberg Wildlife Crossing? El corredor para fauna está en Agoura Hills, California, sobre la US-101 y la vecina Agoura Road.

¿Cuánto mide el corredor para fauna de Agoura Hills? Según AP, el conjunto se extiende aproximadamente 380 metros en dos secciones sobre las vías.

¿Qué animales fueron registrados en el cruce de Agoura Hills? Las cámaras registraron coyotes; AP informó de uno que se creía el primer mamífero en completar el cruce.

¿Para qué se construye el cruce de fauna de California? El corredor busca conectar hábitats de las montañas de Santa Mónica y las colinas de Simi separados por la autopista.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.