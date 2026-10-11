El pueblo costero de California de solo 3000 habitantes que cambió sus direcciones para que los carteros no se pierdan

Después de 110 años sin números de calle, Carmel-by-the-Sea, el particular pueblo costero de California, comenzó a implementar en 2026 un sistema de numeración para viviendas y edificios. La medida busca facilitar la localización de los inmuebles por parte de los servicios de emergencia y resolver dificultades relacionadas con entregas y otros trámites.

Por qué Carmel-by-the-Sea incorporó números a sus direcciones

La decisión llegó después de años de debate sobre la conveniencia de abandonar un sistema que había acompañado a la localidad desde su incorporación como ciudad en 1916. El Concejo Municipal aprobó el nuevo mapa de direcciones y la ciudad comenzó a asignar los números a las propiedades.

Carmel-by-the-Sea ofrece muchas actividades para turistas (Instagram/@thecypressinn)

Uno de los principales motivos fue la dificultad para que los servicios de emergencia y ambulancias pudieran identificar rápidamente determinadas viviendas. También influyeron las necesidades de una población envejecida y el crecimiento de las entregas de paquetes, medicamentos y otros productos.

Según The New York Times, algunos residentes consideran que la modificación es necesaria para adaptarse a las necesidades actuales, mientras que otros temen que los números hagan desaparecer parte de la particularidad que caracterizó al pueblo durante generaciones.

El pueblo de California que durante décadas evitó las direcciones tradicionales

Durante buena parte de su historia, las propiedades de Carmel-by-the-Sea se identificaron mediante referencias a las calles y avenidas que las rodeaban, en lugar de utilizar números.

Por ejemplo, para ubicar el Ayuntamiento había que saber que se encontraba sobre el lado este de Monte Verde Street, entre Ocean Avenue y Seventh Avenue. Algunas viviendas también eran reconocidas por su nombre o por una descripción precisa de su ubicación dentro de una manzana.

De acuerdo con expertos de The New York Times, en la década de 1920, Perry Newberry hizo campaña política bajo el lema “Keep Carmel Off the Map”; tras ser elegido trustee en 1922, fue designado alcalde por la junta.

Ese sistema se mantuvo durante décadas en una localidad de unos 3000 habitantes, conocida por su arquitectura, sus calles y su vínculo histórico con artistas y escritores.

Carmel-By-The-Sea, CA, EE. UU. - 10 de marzo de 2016: Las hermosas casas de Carmel-By-The-Sea Daniele Bregoli - Shutterstock

Los apartados postales siguen siendo parte de la vida cotidiana del pueblo costero en California

La particularidad de Carmel-by-the-Sea también alcanzó al servicio postal. Durante décadas, los residentes utilizaron apartados postales en la oficina de correos del centro para recibir su correspondencia.

La llegada de las nuevas direcciones físicas no modificó ese sistema. El correo de USPS continúa entregándose en los apartados postales y no en las viviendas, por lo que ambas direcciones cumplen funciones diferentes.

La ciudad utiliza ahora las nuevas direcciones para identificar físicamente cada propiedad. Los propietarios recibieron la asignación correspondiente y deben colocar los números de manera visible desde la calle.

Qué cambia para los habitantes de Carmel-by-the-Sea

Las nuevas direcciones ya están activas y forman parte de los registros oficiales de la ciudad. También permiten que distintas instituciones identifiquen cada inmueble mediante una dirección convencional.

Según The New York Times, el cambio no significa que desaparezcan las referencias tradicionales. Los nombres de las viviendas y las características arquitectónicas que durante décadas ayudaron a reconocerlas forman parte del paisaje de Carmel-by-the-Sea.