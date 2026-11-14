El nuevo alcalde de California que derrotó a una latina y ahora quiere limitar la acción del ICE

Santa Ana tiene un nuevo alcalde. El abogado Dan Shimell venció a la actual intendente, Valerie Amezcua, con el 46,7% de los votos, según The Ballot Book. El candidato independiente defiende la abolición del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y prevé limitar la cooperación entre la agencia y los policías locales.

Dan Shimell, el abogado que derrotó a Amezcua y es el nuevo alcalde de Santa Ana

Shimell creció en El Cajón, California. En 2008, obtuvo su licenciatura de Ciencias Políticas en la Universidad de California y, en 2014, su título de abogado (J.D.) en la Escuela de Derecho de UC Davis, según describe su biografía en Arnold & Porter.

Dan Shimell es abogado y trabajó en la fiscalía de San Diego Instagram/@danshimellforsantaana

Se desempeñó como voluntario del Cuerpo de Paz en Guyana entre 2009 y 2011. En 2013, comenzó una pasantía en la Fiscalía del condado de San Diego y luego trabajó como vicefiscal de la ciudad de San Diego desde 2015 hasta 2016.

En la actualidad, se desempeña como abogado sénior en la firma de abogados Arnold & Porter en Los Ángeles. Está especializado en litigios comerciales, derecho municipal, uso de suelo, medio ambiente y propiedad intelectual.

Viviendas asequibles y protecciones a migrantes: las propuestas de Dan Shimell

A lo largo de su campaña, Shimmell propuso un liderazgo transparente que siempre priorice a los residentes de Santa Ana. En rechazo al miedo generado por las redadas del ICE, el abogado presentó tres propuestas puntuales:

Inmuebles asequibles para la gente : construir más viviendas y proteger los hogares en los que ya viven las familias.

: construir más viviendas y proteger los hogares en los que ya viven las familias. Apoyar a la comunidad inmigrante : adoptar políticas para salvaguardar el derecho los residentes a estar protegidos contra detenciones y utilizar todos los medios legales para disuadir futuras redadas de inmigración.

: adoptar políticas para salvaguardar el y utilizar todos los medios legales para disuadir futuras redadas de inmigración. Servicios para todos los vecinos: los empleados municipales deben contar con las herramientas y el apoyo necesarios para desempeñar sus funciones de manera eficiente y eficaz.

“Creo que todas las voces merecen ser escuchadas. Como su alcalde, seré su defensor. Los escucharé, los apoyaré y trabajaré junto a ustedes para construir el futuro que nuestra comunidad merece”, dijo el abogado en su sitio web de campaña.

Postura del alcalde electo de Santa Ana sobre el ICE

Shimell plantea una estrategia radical contra los operativos migratorios en Santa Ana, donde el 41% de la población nació en el extranjero, según el lnmigrant Support Atlas.

En diálogo con Univision, aseguró suspender todo tipo de acuerdo entre la policía local y la agencia migratoria. “En principio debemos cortar el vínculo entre los agentes locales del ICE”, dijo. “No vamos a dejar que utilicen nuestros lugares públicos”.

Activistas proinmigrantes y funcionarios electos participaron en una conferencia de prensa en Los Ángeles para alertar sobre los presuntos operativos de ICE Fotomontaje editado con IA

En otra entrevista para Santanero, remarcó que la agencia federal debía ser abolida. “[El ICE] está comprometido. Cualquier persona que se haya unido desde noviembre de 2024 debería tener prohibido trabajar en cualquier agencia policial estatal o federal”, señaló.