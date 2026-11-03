Redadas del ICE en California y el consejo de un abogado de inmigración: “La llamada es clave”

Los reportes sobre las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en California modificaron las actividades cotidianas de distintos sectores de la comunidad inmigrante. En ese contexto, un abogado dio un consejo.

Las repercusiones de los operativos del ICE en California

Testimonios recogidos por Univision reflejaron la preocupación de personas que, independientemente de su situación migratoria, manifestaron incertidumbre ante la posibilidad de una intervención .

manifestaron incertidumbre ante la . Algunos residentes contaron que sienten temor por sus familiares y que viven pendientes de cualquier demora o ausencia de sus seres queridos.

Frente a este escenario, el abogado de inmigración Hugo Vera explicó cuáles son las recomendaciones que deben tenerse en cuenta si el ICE realiza una detención durante un recorrido en automóvil.

Entre sus indicaciones, destacó la importancia de mantener la tranquilidad y conocer de antemano cómo actuar ante un eventual arresto.

Qué recomienda el abogado de inmigración ante una parada vehicular del ICE

Una de las primeras recomendaciones de Vera es evitar movimientos o reacciones que puedan interpretarse como sospechosos durante una intervención vehicular.

“No hay que actuar de forma sospechosa o de forma nerviosa. Hay que estar muy tranquilos”, señaló a Univision.

El abogado también se refirió a las personas indocumentadas que viajan como acompañantes. Según explicó, los pasajeros no deberían proporcionar información que facilite a los agentes determinar su situación migratoria.

Para mitigar los operativos del ICE, un especialista legal aconseja a los conductores mantener la calma absoluta y evitar comportamientos que levanten sospechas Fotomontaje generado con IA

“El agente quiere comprobar que las personas que están parando son inmigrantes y están acá fuera de estatus o indocumentados. No hay que ayudarles”, indicó.

Sin embargo, Vera mencionó que existen situaciones particulares cuando una persona tiene un trámite migratorio en curso. Entre los ejemplos que mencionó figuran:

Solicitudes de residencia permanente

Procesos vinculados con la visa U

Permisos de trabajo

Por ese motivo, indicó que es importante considerar las circunstancias legales de cada caso antes de actuar.

ICE en California: por qué la llamada es importante en una parada vehicular

Otra de las cuestiones abordadas por el especialista fue qué sucede con el vehículo cuando su conductor queda detenido por el ICE. Vera aclaró que los agentes migratorios no se llevan el auto como parte de la detención, aunque existe la posibilidad de que una grúa lo retire si permanece abandonado en el lugar de la intervención.

Los pasajeros indocumentados no tienen la obligación de facilitar información al ICE Imagen ilustrativa generada con IA

En ese contexto, el abogado hizo hincapié en la posibilidad de comunicarse con un familiar desde el centro de detención. “Esa llamada es clave. Llamar inmediatamente a algún familiar y decir: ‘Mira, el coche está en el lugar. Dejar una llave”, agregó.

El objetivo es aprovechar ese contacto para transmitir la ubicación del vehículo y organizar la entrega de una llave, de manera que un familiar pueda retirarlo y evitar gastos o inconvenientes derivados del remolque.

Aumento de las redadas del ICE en California

La situación en California se desarrolla en un contexto de crecimiento de las detenciones. De acuerdo con cifras oficiales, el ICE contabilizó 49.571 arrestos en EE.UU. durante julio, un 70% más que en febrero.

En Los Ángeles se registraron 1179 detenciones, mientras que el área de San Francisco alcanzó las 890, más de un 60% por encima de los registros de febrero.

También se informó sobre el operativo Safe California, una intervención de 45 días que habría comenzado en San Diego y continuado hacia Los Ángeles y San Francisco. Las denuncias vinculadas con estas acciones señalaron que las instrucciones contemplaban arrestos de inmigrantes sin estatus regular, incluso cuando no tenían antecedentes penales.