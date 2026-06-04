Después de Delaney Hall, Adelanto: piden cerrar un centro de detención del ICE en California por irregularidades

Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes aseguran que decenas de personas detenidas en Adelanto mantienen una huelga de hambre para reclamar mejoras básicas. En paralelo, legisladores federales redoblaron sus pedidos para cerrar la instalación. La controversia también quedó marcada por versiones contrapuestas entre los grupos de apoyo y las autoridades nacionales.

Adelanto y Delaney Hall: nuevos reclamos contra centros del ICE operados por GEO Group

Según informó la cadena ABC7, dirigentes locales y organizaciones de defensa de los inmigrantes sostienen que un grupo de personas detenidas en el centro de procesamiento del ICE en Adelanto, así como en la instalación anexa conocida como Desert View Annex, inició una huelga de hambre para protestar por las malas condiciones dentro del complejo.

De acuerdo con la coalición de organizaciones que sigue de cerca la situación, algunos detenidos comenzaron a rechazar alimentos desde el 20 de mayo. Las denuncias apuntan principalmente a una atención médica considerada insuficiente y a problemas relacionados con el acceso a una alimentación adecuada. Los grupos aseguran que alrededor de 40 inmigrantes participan de la medida de protesta entre ambas instalaciones.

La situación generó preocupación entre líderes políticos de la región, que decidieron visitar el establecimiento para escuchar de primera mano los reclamos de las personas alojadas allí. El caso también cobró relevancia porque se produce poco después de protestas similares registradas en Delaney Hall, un centro operado por la misma empresa, pero en Nueva Jersey.

Qué denuncian los detenidos en Adelanto: moho, agua potable y atención médica

En un comunicado difundido por la oficina de la congresista Judy Chu, la legisladora informó que recorrió el centro junto a los representantes Pete Aguilar y Jimmy Gomez para reunirse con los participantes de la huelga de hambre y evaluar las condiciones existentes dentro del complejo.

La coalición de organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes asegura que la huelga de hambre comenzó el pasado 20 de mayo SCOTT OLSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Según detalló la oficina de Chu, los detenidos señalaron una serie de problemas que motivaron la protesta. Entre ellos mencionaron:

Presencia de moho en las instalaciones.

Falta de acceso adecuado a agua potable.

Insuficiencia de alimentos.

Demoras en la atención médica.

Dificultades para personas con enfermedades crónicas.

Además, denunciaron que muchos internos deben recurrir a compras adicionales en la tienda interna del establecimiento para complementar la alimentación que reciben diariamente. Como respuesta a esa situación, algunos detenidos también impulsaron un boicot económico interno.

La congresista Chu afirmó que lleva más de una década supervisando las condiciones del establecimiento y sostuvo que los problemas observados no son nuevos. En su declaración pública, aseguró que durante la visita volvió a encontrar denuncias sobre condiciones de vida que calificó como inaceptables y reiteró que el cierre definitivo del complejo debe ser una prioridad.

El DHS niega la huelga de hambre en Adelanto y defiende la atención del ICE

Sin embargo, las autoridades federales rechazan las acusaciones. De acuerdo con otra información difundida por ABC7, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) negó la existencia de una huelga de hambre dentro del centro de procesamiento de Adelanto.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) negó la existencia de una huelga de hambre en Adelanto MARIO TAMA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Un portavoz del organismo calificó como falsas las versiones que aseguran que decenas de inmigrantes dejaron de alimentarse en señal de protesta. Además, indicó que incluso cuando se desarrolla una huelga de hambre, el ICE proporciona tres comidas diarias a cada persona detenida.

La empresa operadora del establecimiento también respondió a los cuestionamientos. En una declaración citada por ABC, aseguró que todos los servicios de apoyo brindados dentro de la instalación son supervisados por personal del ICE, entre los que se incluyen funcionarios presentes en el lugar.