Avanza el ICE en Nueva Jersey: tensión y corridas frente a una prisión con migrantes detenidos

La tensión volvió a crecer frente al centro de detención Delaney Hall, en Newark, Nueva Jersey, donde se registraron enfrentamientos entre manifestantes y agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés). Las protestas se desarrollaron en medio de denuncias sobre la situación de los migrantes detenidos en el establecimiento.

Qué denuncian los manifestantes frente al centro de detención de Newark

Las organizaciones que se concentraron frente a Delaney Hall aseguraron que varios detenidos iniciaron una huelga de hambre para reclamar por las condiciones dentro del centro de detención. Además, los activistas afirmaron que intentan evitar el traslado de migrantes que participan de la protesta interna hacia otros centros administrados por ICE.

“Las condiciones son horribles. Por supuesto, han escuchado sobre la comida podrida y que no tienen baños limpios“, señaló la activista Ana Paola Pazmino a CBS News.

“En las últimas 24 horas, han intentado desviar el enfoque hacia lo que sucede aquí afuera porque quieren distraer la atención de todas las condiciones en el interior“, agregó el representante federal Rob Menéndez, del octavo distrito congresional de Nueva Jersey.

Desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) rechazaron esas acusaciones y señalaron que no existe ninguna huelga de hambre en el interior de la instalación. Según la versión oficial, los detenidos reciben alimentación diaria, acceso a productos de higiene y atención médica permanente.

“Para muchos extranjeros ilegales, esta es la mejor atención médica que han recibido en toda su vida”, aseguró la agencia en sus redes sociales.

La gobernadora Mikie Sherrill denunció que el ICE bloqueó su ingreso al centro de detención Delaney Hall Sherrill en X

La respuesta del DHS y los arrestos durante las protestas

Imágenes captadas por Freedom News TV mostraron que durante la noche del 25 de mayo, grupos de activistas intentaron impedir la salida de vehículos oficiales al ubicarse frente a los accesos de la instalación. En respuesta, efectivos federales utilizaron gas pimienta, escudos y bastones para despejar el paso y retirar a quienes bloqueaban la circulación.

Los videos difundidos desde el lugar evidenciaron empujones, corridas y forcejeos entre oficiales y manifestantes. Algunos participantes de la protesta se tomaron de los brazos para evitar el avance de los vehículos federales.

El DHS calificó a los manifestantes como “alborotadores” y sostuvo que varios agentes federales fueron atacados con una sustancia química durante los incidentes ocurridos frente al edificio.

“Nuestras fuerzas del orden siguieron su entrenamiento y utilizaron la cantidad mínima de fuerza necesaria para protegerse a sí mismos, al público y a la propiedad federal”, señaló la agencia en su cuenta de X. “La Primera Enmienda protege la libertad de expresión y la reunión pacífica, no los disturbios“, agregó.

Las autoridades confirmaron al menos dos arrestos por cargos relacionados con agresión, resistencia e interferencia contra oficiales federales. El organismo advirtió que continuará con la aplicación de medidas judiciales contra quienes bloqueen operaciones de ICE.

“Agredir y obstruir a la aplicación de la ley de ICE es un delito y un crimen grave. Cualquiera que agreda a la aplicación de la ley será procesado hasta las últimas consecuencias”, dijo el Secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin en redes sociales.

Baraka y Sherrill exigen una investigación sobre Delaney Hall

El conflicto también generó repercusiones políticas en Nueva Jersey. El alcalde de Newark, Ras Baraka, pidió que el estado inicie una investigación inmediata sobre las condiciones en Delaney Hall.

“Los inmigrantes están en huelga de hambre porque luchan por sus derechos humanos. Las condiciones allí son deplorables”, dijo el alcalde en su cuenta de X. “Estamos trabajando con nuestros socios en el estado para poner fin a esta pesadilla y volveré a Delaney Hall para realizar una supervisión”, aseguró.

Baraka solicitó a la gobernadora Mikie Sherrill que habilite al fiscal general estatal para inspeccionar el establecimiento, luego de denunciar que las autoridades locales no pudieron acceder al lugar.

Por su parte, la gobernadora informó que también tuvo restricciones cuando intentó ingresar a la instalación para hacer una visita oficial. Tras esa situación, indicó que evalúa alternativas legales para avanzar con controles estatales sobre el centro de detención.

“Las personas que están siendo retenidas allí son padres, madres, hijos e hijas que merecen ser tratados con dignidad”, dijo Sherrill en redes sociales. “Mi solicitud para acceder a la instalación fue denegada, lo que genera aún más preguntas sobre lo que están tratando de ocultar a la vista del público. Seguiré luchando por respuestas y para que ICE rinda cuentas“, aseguró.