“¿Qué oculta el ICE”: Sherrill denuncia acceso limitado a Delaney Hall en Nueva Jersey

“Negar el acceso completo plantea serias preguntas sobre qué intenta ocultar ICE”. Con esa frase, la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, volvió a cruzar públicamente a las autoridades migratorias federales después de una revisión "limitada" del centro de detención migratorio Delaney Hall.

Qué pasó durante la inspección del gobierno de Nueva Jersey en Delaney Hall

El caso volvió a poner el foco sobre uno de los centros migratorios más cuestionados del estado por organizaciones civiles y dirigentes demócratas, que desde hace meses reclaman mayores controles sobre las condiciones de detención.

Después de la visita de tres congresistas demócratas al centro de inmigración Delaney Hall de Newark, uno de ellos fue acusado de agredir a un agente New Jersey Monitor

Según explicó la oficina de la gobernadora en un comunicado oficial, el incidente ocurrió el 28 de mayo en una revisión oficial. “Hoy el Departamento de Salud de Nueva Jersey se presentó en Delaney Hall para realizar una inspección sanitaria y se les negó el acceso completo. Solo se les permitió inspeccionar una pequeña parte de las instalaciones”, afirmó Sherrill.

La gobernadora agregó que el Estado publicará la información relevada durante la visita parcial y aseguró que presionará para obtener acceso completo al sitio.

“Seguiremos agotando todos los recursos disponibles para exigir total transparencia y garantizar condiciones dignas para cada persona detenida en dicha instalación”, sostuvo.

La acusación de Mikie Sherrill contra el ICE

Tras denunciar las restricciones impuestas durante la inspección, Sherrill endureció el tono contra las autoridades federales y volvió a reclamar el cierre definitivo de Delaney Hall.

La dirigente demócrata insistió en que el estado no aceptará excepciones relacionadas con el cumplimiento de normas sanitarias y derechos civiles. “Nueva Jersey defiende el estado de derecho y la Constitución, sin excepción alguna. Delaney Hall tiene que cerrar”, afirmó en el comunicado oficial.

Además, Sherrill pidió que las autoridades migratorias reduzcan la tensión generada alrededor del centro de detención. “Hago un llamado al ICE para que baje la tensión de inmediato, mientras continúo haciendo todo lo que esté en mis manos para proteger a los residentes de Nueva Jersey”, señaló.

"Negar el acceso solo confirma que el ICE esconde algo", dijo la gobernadora de Nueva Jersey TIMOTHY A. CLARY - AFP

El debate por Delaney Hall y los controles estatales

De acuerdo con CNN, la situación alrededor de Delaney Hall se convirtió en uno de los principales focos de tensión entre el gobierno estatal y las agencias migratorias federales.

Mientras el ICE mantiene el control operativo del centro de detención, funcionarios de Nueva Jersey reclaman mayor capacidad de supervisión sobre las condiciones sanitarias y de habitabilidad dentro de las instalaciones.

La gobernadora denunció que agentes del ICE no les permitieron el ingreso a los trabajadores de salud en distintas áreas del predio TIMOTHY A. CLARY - AFP

La gobernación confirmó que publicará los hallazgos preliminares que los inspectores lograron documentar durante la visita parcial realizada esta semana. Esos resultados podrían ser utilizados por el Estado en futuras acciones administrativas y judiciales relacionadas con el funcionamiento del centro migratorio.