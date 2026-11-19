El Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV, por sus siglas en inglés) prohibió a Waymo tanto operar como probar sus vehículos sin conductor en las autopistas del estado, al concluir que sus operaciones en esas vías representan “un peligro inminente para la seguridad pública”.

Qué incidentes llevaron al DMV de California a restringir a Waymo en autopistas

La orden, que se emitió el 11 de noviembre, pero se conoció recién el martes 17, siguió a dos episodios en el Área de la Bahía de San Francisco: tres robotaxis ingresaron a un cierre de obra activo en la US 101 cerca de Burlingame, y otro incidente involucró a patrulleros en la autopista 280.

Un vehículo autónomo Waymo intentó sortear a patrulleros de la Patrulla de Caminos de California Facebook Waymo

La medida está dirigida a Waymo, filial de Alphabet, que aplicó la misma restricción en todos sus mercados, incluidos los de fuera de California.

Según informó AP, el vocero del DMV Jonathan Groveman explicó que la decisión respondió a incursiones reiteradas de los vehículos en zonas de construcción activas con trabajadores, vehículos y maquinaria. En tanto, el episodio de los tres robotaxis ocurrió el 5 de noviembre.

En el segundo caso, un video muestra a un Waymo intentando sortear a patrulleros de la Patrulla de Caminos de California (CHP, por sus siglas en inglés) que realizaban una pausa controlada del tránsito. La empresa sostuvo que los encuentros en la US 101 no dejaron heridos ni choques.

El organismo remarcó, en un comunicado enviado a TechCrunch, que los hechos se repitieron pese a una restricción previa y a medidas correctivas adoptadas tras incidentes similares del 18 de mayo de 2026. Ese mes, Waymo dejó de circular por autopistas, y en julio volvió a hacerlo tras actualizar su software para desenvolverse mejor en zonas de obra.

Qué cambia para los usuarios de Waymo en California y otros estados

El servicio sigue disponible, pero sin tramos por autopista. Para los pasajeros, esto implica recorridos por calles urbanas, con trayectos potencialmente más largos hacia aeropuertos y entre ciudades.

Además de California, la pausa de Waymo aplica también en autopistas de Phoenix, Austin y Miami

En California , Waymo continúa operando con normalidad en calles de superficie.

, Waymo continúa en calles de superficie. Además de California, la pausa en autopistas alcanza a Phoenix, Austin y Miami.

La empresa empezó a ofrecer viajes por autopista a fines de 2025, una vía para conectar a los usuarios con aeropuertos y acortar trayectos. En el Área de la Bahía, ese acceso redujo viajes por la península que antes superaban los 45 minutos o la hora.

Waymo opera comercialmente en 15 ciudades de Estados Unidos y afirma realizar más de medio millón de viajes semanales.

Por qué las zonas de obra son un punto sensible para los trabajadores latinos

Las cuadrillas que la orden busca proteger tienen una fuerte presencia hispana. Según la tabla anual de empleo por industria de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés), en 2025 la construcción empleaba a 12,1 millones de personas, de las cuales 35,4% eran hispanas o latinas, frente a 20% en el total de ocupados. Esa proporción equivale a unos 4,3 millones de trabajadores, según un cálculo propio sobre esos datos, que abarcan toda la industria y no solo las obras viales.

Vehículos autónomos Waymo

El riesgo en esos espacios tiene registro oficial. De acuerdo con la Administración Federal de Carreteras (FHWA, por sus siglas en inglés), unas 850 personas murieron en choques en zonas de obra en 2024, y cerca del 20% eran peatones o trabajadores de construcción, mantenimiento o servicios públicos. Los incidentes de Waymo citados por el DMV no causaron víctimas.

Para volver a las autopistas, Waymo debe demostrar que sus vehículos detectan y responden de forma segura a zonas de obra, vehículos de emergencia y otras condiciones de la vía.

El DMV indicó a Patch que, una vez presentada esa evidencia, evaluará las correcciones y decidirá si la operación puede reanudarse, sin fijar un plazo. La empresa aseguró que trabaja con el DMV y otras autoridades estatales para retomar los viajes por autopista.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.