La Policía Federal Argentina (PFA) detuvo a Betina Erika Kopcke, esposa de Leonardo Bertulazzi, el exintegrante de las Brigadas Rojas italianas, que lleva ocho días desaparecido después de huir del departamento del barrio de Monserrat, en el centro porteño, donde cumplía arresto domiciliario.

La detención de Kopcke, de nacionalidad alemana, fue ordenada por la jueza federal María Servini tras un pedido de la fiscal Alejandra Mángano. El procedimiento estuvo a cargo del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) dependiente de la Superintendencia de Investigaciones Federales la PFA.

“Kopcke permanece detenida e incomunicada. En el teléfono celular que dejó Bertulazzi se encontraron elementos que indicarían que Kopcke colaboró con la fuga, entre ellos fotos de ella frente al portón por donde escapó Bertulazzi y de las cuerdas que habría utilizado para huir”, informó la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, en su cuenta de X.

Bertulazzi, de 74 años, se fugó el martes de la semana pasada a las 6. Vivía y cumplía arresto domiciliario en el 5° H de un edificio situado en Defensa 649, en Monserrat. En la puerta de su departamento había vigilancia de personal del DUIA de la PFA.

La fuga de película de Leonardo Bertulazzi

Entonces, el exterrorista ideó un plan para que los uniformados que lo vigilaban no pudieran hacer nada para impedir su fuga.

“Bertulazzi se descolgó de un quinto piso con un arnés. Primero se sacó la tobillera electrónica y la colocó en un tubo con carne de cerdo, con una almohadilla térmica para mantener la temperatura. Después se subió a un techo y, con una soga, bajó cinco metros hasta que saltó a un terreno baldío que da a la parte trasera del edificio donde vivía y luego trepó un portón metálico para ganar la calle”, afirmó a LA NACION un detective que está tras los pasos del exintegrante de las Brigadas Rojas.

Una cámara de seguridad registró el momento en que el exintegrante de las Brigadas Rojas cae en la vereda de la calle Bolívar al 600. En las imágenes se observa cómo se levanta del piso y se va caminando. Estaba vestido con ropa negra.

A las pocas cuadras, Bertulazzi se tomó un taxi para ir hasta la zona de Once. Era el comienzo de un viaje que lo iba a llevar hasta Martínez, en San Isidro, donde se compró un gorro piluso que pagó en efectivo.

La compra del gorro piluso

“En medio de su huida, cuando saltó hacia el terreno baldío, Bertulazzi perdió una mochila donde tenía un teléfono celular sin usar y ropa”, dijeron a LA NACION detectives que participan de la búsqueda del exterrorista.

Hasta Martínez, según explicaron a LA NACION fuentes de la investigación, el exintegrante de las Brigadas Rojas italianas se tomó varios colectivos.

“Se tomó varios colectivos y para pagar los viajes usó una tarjeta que estaba a nombre de otra persona. Hacía tramos cortos para dificultar el seguimiento de las cámaras de seguridad. Después de Plaza Miserere se lo vio por la Avenida Lacroze, por el barrio de Belgrano y, finalmente, en la zona norte del conurbano”, dijeron las fuentes consultadas.

A la sucursal Martínez Va como Piña (VCP), un local que vende indumentaria urbana, llegó al mediodía. Se probó tres gorros piluso. Finalmente compró uno, que le salió 12.000 pesos. Pagó en efectivo.

Ante una pregunta de los dos jóvenes vendedores, dijo ser de Suiza, de un lugar cercano a Italia; lo dijo para justificar su acento.

No fue la única compra que hizo. Antes, había ido a un local de ropa en la avenida Santa Fe, donde compró una camisa celeste y un pantalón gris, como se lo ve vestido en el momento en que se prueba el gorro piluso.

“Todo el recorrido que hizo Bertulazzi está debidamente documentado con filmaciones de cámaras públicas y privadas instaladas en la ciudad de Buenos Aires y de la zona norte del conurbano bonaerense”, dijo a LA NACION un detective que está tras los pasos del prófugo.

Leonardo Bertulazzi, prófugo

El Ministerio de Seguridad Nacional ofrece una recompensa de 20.000.000 de pesos para las personas que aporten información que permita ubicar y detener a Bertulazzi, según se publicó en el Boletín Oficial la semana pasada.

“A todos los que ayudaron a Bertulazzi a escaparse, que les quede bien claro: vamos a investigar hasta el último detalle. No importa quiénes sean ni qué papel hayan tenido. Si participaron de la fuga, van a responder ante la Justicia. Acá, el que las hace, las paga”, sostuvo Monteoliva en la citada publicación de X.

Bertulazzi había sido detenido en agosto de 2024 por detectives de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones del Departamento Interpol y del DUIA en el departamento del que se fugó la semana pasada.

Era buscado por la Justicia de Italia por delitos tales como secuestros, asociación ilícita y tenencia y uso de armas de guerra. Estaba en la Argentina en condición de refugiado desde 2004. Dos años antes de eso había sido capturado en la Patagonia, adonde había llegado desde Chile.

Entre los crímenes más resonantes de las Brigadas Rojas se encuentra el secuestro y posterior asesinato del ex primer ministro de Italia Aldo Moro, en 1978, magnicidio en el que Bertulazzi intervino en la logística.

Según informó la agencia de noticias italiana ANSA, Bertulazzi había sido “condenado de forma definitiva” a 27 años de prisión por el secuestro del industrial Pietro Costa y por su pertenencia a un grupo armado.

“Bertulazzi es responsable de crímenes que atentaron contra los valores democráticos y la vida de múltiples víctimas” , habían dicho desde el Ministerio de Seguridad Nacional en un comunicado de prensa tras su detención.

Se encontraba en la Argentina bajo una resolución de refugio otorgada por la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) en 2004, derogada 20 años después y por eso se ordenó su detención en agosto de 2024.

“El proceso de extradición concluyó el 1 de julio del año pasado y se estuvo a la espera del final del debate judicial sobre la vigencia del estatus de refugiado. El asunto es que la jueza federal María Servini, aplicando un decreto de necesidad y urgencia (DNU) del presidente Javier Milei que suprimió derechos de los refugiados, entendió que el debate sobre el estatus había finalizado”, dijo a LA NACION Rodolfo Yanzón, abogado del ahora prófugo.