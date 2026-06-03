El gran perdedor en California: Antonio Villaraigosa, el exalcalde que no logró el apoyo para ser gobernador

Las primarias por la gobernación de California dejaron a Antonio Villaraigosa fuera de la pelea por los dos lugares que avanzan a noviembre. Aunque el exalcalde de Los Ángeles era una de las figuras demócratas más conocidas del estado, su desempeño quedó muy por debajo del de los principales candidatos y se despidió de la elección general.

Antonio Villaraigosa queda lejos de los líderes en California

De acuerdo con los resultados no oficiales publicados por Election Results California —con 19.788 precintos con reportes parciales hasta la madrugada del 3 de junio—, el exalcalde angelino quedó fuera de cualquier posibilidad de avanzar como protagonista de la contienda.

Entrevista con Villaraigosa

Aunque los votos por correo, provisionales y pendientes aún se procesarán, la amplia diferencia con los líderes parecería irreversible.

Resultados de la primaria parcial:

Steve Hilton (Republicano): 1.386.966 votos (27,8%)

1.386.966 votos (27,8%) Xavier Becerra (Demócrata): 1.267.070 votos (25,4%)

1.267.070 votos (25,4%) Tom Steyer (Demócrata): 979.007 sufragios (19,6%)

979.007 sufragios (19,6%) Chad Bianco (Republicano): 566.679 votos (11,3%)

566.679 votos (11,3%) Katie Porter (Demócrata): 4,6% de los votos

4,6% de los votos Matt Mahan (Demócrata): 4,1% de los votos

4,1% de los votos Antonio Villaraigosa (Demócrata): 66.509 votos (1,3%)

Elecciones primarias en California: las encuestas anticipaban dificultades para Villaraigosa

Los sondeos recopilados por RealClearPolitics reflejaban perspectivas muy limitadas para Villaraigosa, quien intentó apoyarse en su experiencia política y el reconocimiento de su nombre.

El flojo desempeño del exalcalde angelino lo situó por debajo de otros aspirantes con menor perfil mediático como Katie Porter (4,6%) y Matt Mahan (4,1%) FREDERIC J. BROWN - AFP

El desempeño final terminó ubicándose incluso por debajo de la mayoría de las proyecciones. Los sondeos para fines de mayo marcaban:

Promedio RealClearPolitics (19 al 31 de mayo):

Xavier Becerra : 23,6%

: 23,6% Steve Hilton : 22,9%

: 22,9% Tom Steyer : 20,9%

: 20,9% Antonio Villaraigosa: 2,2%

La mayoría de las mediciones lo ubicaba cerca del 2%, con una encuesta que lo elevó al 4%.

Encuesta Emerson (27 y 28 de mayo): Villaraigosa obtuvo un 2% de apoyo.

Villaraigosa obtuvo un 2% de apoyo. Sondeo Public Policy Polling (PPP): Ubicó a Villaraigosa con un 2%.

Ubicó a Villaraigosa con un 2%. Medición KGTV-TV/SurveyUSA: fue una de las más favorables para el exalcalde, otorgándole un 4%.

Cabe destacar que en California, los dos más votados de la primaria abierta avanzan a la elección general, sin importar partido.

De Los Ángeles al escenario estatal: la carrera de Villaraigosa

Según la biografía publicada por Los Angeles Almanac, Villaraigosa nació el 23 de enero de 1953 en East Los Angeles. Hijo de un inmigrante mexicano y de una madre nacida en California de ascendencia mexicana, creció en un hogar encabezado por una madre soltera desde temprana edad.

Su recorrido político comenzó mucho antes de ocupar cargos públicos. A los 15 años participó como voluntario en un boicot a la uva impulsado por el histórico dirigente sindical y de derechos civiles César Chávez.

Después de abandonar temporalmente la escuela secundaria, regresó para completar sus estudios y posteriormente obtuvo una licenciatura en Historia en UCLA. Más adelante cursó estudios de Derecho en People’s College of Law.

Antonio Villaraigosa se postuló como candidato a gobernador de California

Antes de ingresar formalmente a la política, Villaraigosa desarrolló una importante actividad dentro de organizaciones laborales de Los Ángeles, donde llegó a desempeñarse como organizador de United Teachers of Los Angeles.

La trayectoria institucional se extendió durante décadas. En 1990 fue designado para integrar la Junta Metropolitana de Transporte de Los Ángeles. Cuatro años después, Villaraigosa consiguió su primer cargo electivo al ingresar a la Asamblea Estatal de California.

Su ascenso dentro del Partido Demócrata fue rápido. Durante sus primeros años legislativos ocupó funciones de liderazgo y en 1998 fue elegido presidente de la Asamblea, convirtiéndose en el primer dirigente procedente de Los Ángeles en ocupar ese puesto en un cuarto de siglo.

Tras abandonar la Legislatura debido a los límites de mandato, intentó convertirse en alcalde de Los Ángeles en 2001. Aunque perdió el balotaje frente a James Hahn, permaneció activo políticamente y en 2003 ganó un escaño en el Concejo Municipal de la ciudad.

Finalmente, en 2005 alcanzó el cargo que definiría gran parte de su carrera al derrotar a Hahn y convertirse en el alcalde número 41 de Los Ángeles.