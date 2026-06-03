Noticias de California hoy, en vivo: quién ganó las elecciones primarias a gobernador 2026

Los californianos votaron este 2 de junio en las elecciones primarias en California por la gobernación. Tras el cierre de urnas, se conocieron los candidatos que obtuvieron la mayor cantidad de votos, por lo que avanzaron a la elección general del 3 de noviembre.

Cómo fueron las elecciones primarias del 2 de junio

Los centros de votación abrieron a las 7 en todo el estado y cerraron a las 20 (hora local) Cualquier persona que se encontraba en la fila frente a la mesa electoral o centro de votación al momento del cierre tenía el derecho legal de emitir su voto. La proyección de AP muestra el minuto a minuto del resultado final de las primarias en California.

Los centros de votación abrieron a las 7 hs en todo el estado y cerraron a las 20 hs Freepik

El conteo oficial de votos comenzó minutos después de las 20 hs y los resultados se reportaron cada dos horas hasta completar el escrutinio oficial, que los condados deben finalizar para el mismo 2 de julio de 2026.

Xavier Becerra, el demócrata aliado de Biden que busca ser gobernador

Becerra nació el 26 de enero de 1956 en Sacramento, California, en el seno de una familia de inmigrantes mexicanos. con una licenciatura de Economía y un doctorado en Derecho de la Universidad de Stanford, convirtiéndose en el primero de su núcleo en obtener un título universitario.

Durante la administración Biden, Xavier Becerra trabajó como secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos Jae C. Hong - AP

Inició su carrera política en 1987, cuando ejerció como fiscal general adjunto en el Departamento de Justicia de California. Se mantuvo en el cargo hasta 1990, cuando fue elegido para la asamblea estatal. Allí representó al Distrito 59 en el condado de Los Ángeles.

Tres años después, fue elegido para la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde cumplió 12 mandatos consecutivos. En 2017, ejerció como fiscal general de California y, durante la administración Biden, se desempeñó como secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Tom Steyer, el demócrata multimillonario que busca suceder a Gavin Newsom

Steyer tiene 68 años y cuenta con patrimonio estimado en US$2000 millones, según Forbes, lo que lo sitúa entre las 2000 personas más ricas del mundo.

Tom Steyer cuenta con patrimonio estimado en US$2000 millones JUSTIN SULLIVAN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El empresario construyó su fortuna en el sector financiero al dirigir durante 26 años el Farallon Capital, un fondo de inversión de alto riesgo que opera con capital privado. Tras vender su participación en 2012, enfocó su actividad hacia la política.

Durante el primer mandato de Donald Trump, Steyer encabezó una campaña nacional para promover su destitución. Luego, se integró como asesor económico principal del gobernador Gavin Newsom dentro del Grupo de Trabajo para la Recuperación Empresarial y del Empleo.

Steve Hilton, el migrante republicano que busca suceder a los demócratas en California

Hilton nació el 25 de agosto de 1969 en Londres, Reino Unido. Es hijo de inmigrantes húngaros que huyeron al Reino Unido del comunismo presente en su país en la década de los cincuenta.

Obtuvo su título de Filosofía, Política y Economía en la Universidad de Oxford. Poco después de graduarse, comenzó a trabajar en el departamento de investigación del Partido Conservador durante la década de 1990, cuando aún estaba bajo el liderazgo de Margaret Thatcher.

Luego, se convirtió en el estratega principal y asesor más cercano de David Cameron. Al trabajar juntos, Hilton logró suavizar la imagen del británico y este pudo convertirse en primer ministro del Reino Unido.

Steve Hilton es hijo de inmigrantes húngaros que huyeron al Reino Unido del comunismo presente en su país Scott Strazzante - FR172350 AP

En 2012, Hilton se mudó con su familia a Silicon Valley, California. Al asentarse en el país norteamericano, comenzó a enseñar en el Instituto de Diseño de la Universidad de Stanford, conocido como “d.school”, y cofundó Crowdpac, una plataforma de financiación colectiva diseñada para ayudar a candidatos independientes a recaudar fondos.

En paralelo a sus proyectos, el republicano condujo desde 2017 el programa The Next Revolution en Fox News. También es autor de varios libros, como Califailure, un texto que critica las políticas del gobernador de California, Gavin Newsom, en el estado.

Cómo avanzaban los candidatos en las últimas encuestas

En los días previos a los comicios, no había un candidato favorito. De acuerdo con un análisis de AP, el escenario para los demócratas cambió en abril, cuando el congresista demócrata Eric Swalwell abandonó su candidatura.

Con este contexto, según el último sondeo de Emerson College Polling/Inside California Politics, Xavier Becerra mantenía la delantera con un 28% de intención al voto. Steyer y Hilton disputaban el segundo lugar con un 22% y 21% respectivamente.