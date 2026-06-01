Adiós Gavin Newsom: últimas encuestas para la gobernación de California previo a las primarias 2026

Los votantes de California acudirán a las urnas este martes 2 de junio para participar en las elecciones primarias que marcarán el inicio de la disputa por la sucesión del gobernador demócrata Gavin Newsom. La jornada definirá qué dos candidatos avanzarán a los comicios generales previstos para el 3 de noviembre y las últimas encuestas marcan quiénes son los nombres con mejores chances.

Becerra vs. Hilton: qué muestran las últimas encuestas para gobernador de California

Según un análisis de Associated Press, con datos del Instituto de Políticas Públicas de California, en la víspera de la votación, la carrera llega sin un favorito claro y con una boleta integrada por 61 aspirantes.

y con una boleta integrada por 61 aspirantes. El escenario cambió en abril, cuando el congresista demócrata Eric Swalwell abandonó su candidatura, lo que reconfiguró la competencia dentro de su partido.

Xavier Becerra se posiciona como uno de los principales favoritos tras la reconfiguración interna del Partido Demócrata en California

Dos sondeos realizados durante la segunda quincena de mayo y citados por AP ubican al demócrata Xavier Becerra y al republicano Steve Hilton al frente de las preferencias electorales, ambos con cerca del 20% de intención de voto.

Detrás aparece un grupo de candidatos que todavía conserva posibilidades de avanzar a la elección general. Entre ellos figuran el empresario Tom Steyer, la excongresista Katie Porter y el sheriff Chad Bianco.

La fragmentación del electorado es una de las principales características de la contienda. Ninguno de los otros 56 candidatos registrados en la boleta alcanza los dos dígitos en las encuestas.

Cómo llega cada candidato a las elecciones primarias de California

De acuerdo con Cal Matters, Becerra, exfiscal general de California y exsecretario de Salud durante el gobierno de Joe Biden, consolidó buena parte del respaldo institucional demócrata tras la salida de Swalwell. Entre quienes apoyan su candidatura figuran importantes sindicatos, Planned Parenthood y Equality California.

Hilton, exconductor de Fox News y exasesor del ex primer ministro británico David Cameron, cuenta con el respaldo de Trump. Su campaña se enfoca en la reducción de impuestos, el costo de vida y el tamaño del gobierno estatal.

Hilton promete quitar los impuesto sobre la renta y la propiedad a los veteranos

Steyer, multimillonario e inversor radicado en San Francisco, se convirtió en uno de los candidatos con mayor presencia publicitaria gracias a una campaña financiada principalmente con recursos propios. También recibió el respaldo de Our Revolution, organización vinculada al movimiento político de Bernie Sanders.

Porter intenta recuperar terreno político después de no superar las primarias para el Senado en 2024. La excongresista construyó notoriedad nacional por sus cuestionamientos a funcionarios durante audiencias en el Congreso.

Entre los aspirantes con mayor visibilidad también aparecen Matt Mahan, actual alcalde de San José, Antonio Villaraigosa, exalcalde de Los Ángeles, y Chad Bianco, sheriff del condado de Riverside y una de las figuras republicanas más conocidas de la boleta.

Cómo funcionan las primarias de California

California utiliza desde 2010 un sistema conocido como jungle primary, que reemplazó las tradicionales primarias partidarias. Bajo este mecanismo, todos los candidatos aparecen en una misma boleta, independientemente de su afiliación política.

California utiliza desde 2010 un sistema conocido como “jungle primary” en las elecciones Steven Senne - AP

Los dos postulantes más votados avanzan a la elección general, incluso si pertenecen al mismo partido. Por ese motivo, los demócratas y republicanos siguen de cerca una elección marcada por una boleta amplia y diferencias estrechas entre los principales candidatos, según el análisis de AP.

El resultado de las primarias del 2 de junio definirá quiénes llegarán mejor posicionados a las elecciones generales de noviembre y competirán por suceder a Newsom, que dejará el cargo en enero de 2027 tras completar dos mandatos consecutivos.