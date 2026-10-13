California votará el 3 de noviembre de 2026 un impuesto a los millonarios que podría alcanzar a quienes se mudaron a Florida después del inicio del año. Según la Oficina del Analista Legislativo estatal (LAO, por sus siglas en inglés), la Proposición 40 establecería un gravamen único del 5% sobre grandes patrimonios, con la residencia al 1° de enero como criterio para determinar quiénes estarían obligados. La recaudación financiaría principalmente servicios de salud y el pago correspondería en 2027.

Qué millonarios podrían pagar el impuesto después de mudarse a Florida

La fecha de corte explica por qué una mudanza posterior podría mantener la obligación tributaria.

Conforme al análisis oficial, quienes fueran residentes de California el 1° de enero de 2026 quedarían comprendidos, aunque después establecieran su vida en otro estado.

quedarían comprendidos, aunque después establecieran su vida en otro estado. Su aplicación dependerá de la aprobación electoral y de eventuales decisiones judiciales.

El impuesto a los millonarios que California busca aprobar para cobrar taxes a quienes se mudaron a Florida Fotomontaje editado con IA

El proyecto apunta a patrimonios desde US$1000 millones y contempla una tasa reducida para quienes se encuentren por debajo de US$1100 millones.

Acciones, participaciones empresariales y otros activos formarían parte del cálculo; los inmuebles, las pensiones y ciertas cuentas de jubilación quedarían generalmente excluidos, de acuerdo con el texto presentado y la LAO.

Según informó Politico, Peter Thiel, cofundador de PayPal y Palantir, anunció su traslado a Miami y señaló el ambiente tributario californiano como motivo.

El medio también documentó movimientos de Sergey Brin y Larry Page para reducir sus vínculos con California, sin establecer que sus cambios de residencia los hayan liberado de cualquier obligación futura.

Cómo California determinaría la residencia fiscal de quienes se fueron

La residencia sería una de las principales disputas. Politico explicó que obtener otra licencia de conducir, registrar un vehículo o abrir una cuenta bancaria fuera de California puede resultar insuficiente para demostrar que una persona trasladó efectivamente su centro de vida.

El impuesto a los millonarios que California busca aprobar para cobrar taxes a quienes se mudaron a Florida Nelvin C. Cepeda - The San Diego Union-Tribune

La guía de la Franchise Tax Board (FTB), la agencia tributaria estatal, establece que la residencia se determina mediante las circunstancias particulares y los vínculos más estrechos del contribuyente.

Según los especialistas consultados por Politico, las auditorías pueden examinar dónde viven el cónyuge y los hijos, dónde se desarrollan los negocios y dónde se mantienen relaciones personales.

Para las familias hispanas que cambian de estado, existe además una distinción práctica: las obligaciones actuales sobre ingresos de fuente californiana seguirían vigentes independientemente de esta propuesta.

La FTB señala que un no residente puede deber impuestos por alquileres de propiedades en California o servicios realizados físicamente allí; el alcance depende del tipo de ingreso.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.