Avanza el ICE por un centro de detención en California y Newsom reaccionó: “Violan múltiples leyes federales”

El fiscal general de California, Rob Bonta, y el asesor jurídico del condado de Santa Clara, Tony LoPresti, presentaron una demanda contra la administración Trump para bloquear el desarrollo de un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en una zona del condado de Santa Clara, cerca de Gilroy. El gobernador Gavin Newsom respaldó la acción y advirtió que la decisión llega en un momento “en que las comunidades ya viven con miedo”.

La reacción de Newsom ante la construcción de un centro de detención del ICE en California

Según un comunicado de la oficina del fiscal general, durante el último año el gobierno federal llevó a cabo “un plan para desarrollar una instalación de forma rápida y clandestina”.

La reacción de Gavin Newsom a la construcción del centro de detención del ICE en California @GovPressOffice

A través de sus redes sociales, Newsom reaccionó a la noticia. “Los líderes estatales y locales no dejarán de luchar por los californianos frente a la intromisión federal y el terror”, sostuvo. En esa línea, se refirió al desarrollo del plan de deportaciones masivas impulsada por Trump.

“En un momento en que las comunidades ya viven con miedo, la administración Trump construye esta instalación del ICE mientras ignora descaradamente los requisitos legales básicos y las preocupaciones locales”, siguió.

Luego, el gobernador aseguró que la agenda de deportación masiva “conlleva un enorme costo para los contribuyentes”, y que también “desestabiliza comunidades y economías, agota los recursos locales y genera un miedo duradero”.

Gavin Newsom presentó una demanda contra Trump por la construcción del centro de detención del ICE en California y sostuvo que viola varias leyes Facebook Governor Gavin Newsom/The White House

La demanda de Newsom contra Trump por el centro de detención del ICE en California

Ante los planes de construcción de las instalaciones, Bonta y LoPresti presentaron la demanda el 10 de junio contra la administración Trump para bloquear el desarrollo, bajo el argumento de que la construcción es ilegal.

El sitio fue arrendado por un desarrollador privado en enero de 2025 para el ICE. En el documento, Bonta expresó que infringe múltiples leyes federales y estatales:

Ley de Política Ambiental Nacional (NEPA): el gobierno federal no realizó las evaluaciones de impacto ambiental obligatorias antes de iniciar la construcción.

el gobierno federal no realizó las evaluaciones de impacto ambiental obligatorias antes de iniciar la construcción. Ley de Inmigración y Nacionalidad: la ubicación no es apta para la detención, ya que alberga especies en peligro de extinción y es una zona de uso agrícola exclusivo.

la ubicación no es apta para la detención, ya que alberga especies en peligro de extinción y es una zona de uso agrícola exclusivo. Ley de Cooperación Intergubernamental: se ignoró el mandato de consultar y solicitar la opinión del estado y del condado sobre el proyecto.

se ignoró el mandato de consultar y solicitar la opinión del estado y del condado sobre el proyecto. Ley Williamson (California): el terreno está protegido bajo un contrato que restringe su uso exclusivamente a actividades agrícolas a cambio de beneficios fiscales; el propietario no siguió los pasos para liberarse de estas obligaciones.

Las preocupaciones del gobierno de Newsom por la construcción del centro de detención del ICE

Como parte del documento, la Oficina del fiscal general citó registros de denuncias sobre condiciones desfavorables en varios centros de detención del ICE a lo largo de Estados Unidos.

Entre los informes, adjuntó una presentación del Departamento de Justicia de California con condiciones en los centros del ICE a las que calificó como “crueles, inhumanas e inaceptables”.

Luego, mencionó una carta enviada el 19 de diciembre de 2025 al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en la que denunció temperaturas extremas, hacinamiento y discriminación en el Centro de Detención de California City.

Las duras condiciones del médico venezolano recién liberado por el ICE en Texas

Asimismo, el fiscal indicó que la construcción podría tener graves repercusiones en infraestructuras vitales mediante la sobrecarga de las redes de alcantarillado y agua potable, y advirtió que provocaría el deterioro de carreteras esenciales.

En ese sentido, agregó que el proyecto amenaza con “destruir permanentemente” el ecosistema, el hábitat y el valor agrícola de las tierras. “Una cosa está clara: los planes del ICE para construir un centro cerca de Gilroy violan múltiples leyes federales. Estamos presentando una demanda para detener este proyecto y proteger los intereses de las comunidades de California”, concluyó Bonta.