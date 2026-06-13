Encuesta actualizada en California: quién gana la gobernación para reemplazar a Gavin Newsom

La carrera por la gobernación de California ya tiene un primer escenario postelectoral de cara al 3 de noviembre y una nueva encuesta muestra una ventaja clara para Xavier Becerra frente al republicano Steve Hilton. El sondeo fue elaborado por el Instituto de Estudios Gubernamentales de UC Berkeley y copatrocinado por Los Angeles Times.

Encuesta en California 2026: Becerra aventaja por 21 puntos a Hilton

Según la encuesta difundida el 11 de junio, Xavier Becerra encabeza la contienda por la gobernación con el 52% de intención de voto entre los electores registrados de California. En contraste, Steve Hilton obtuvo el 31%, mientras que el resto de los votantes permanece indeciso.

La medición fue realizada entre el 19 y el 24 de mayo entre 8578 votantes registrados y tiene un margen de error estimado de dos puntos porcentuales.

El director de la encuesta, Mark DiCamillo, explicó que el panorama se asemeja a una elección tradicional basada en la afiliación partidaria. Según señaló, más del 80% de los votantes demócratas ya se alinean detrás de Becerra, mientras que una proporción similar de republicanos respalda a Hilton.

Xavier Becerra se posiciona como uno de los principales favoritos tras la reconfiguración interna del Partido Demócrata en California

Sin embargo, el especialista indicó que la superioridad numérica de los demócratas en el estado le otorga una ventaja estructural al candidato azul.

Además, Becerra también lidera entre los votantes independientes y aquellos registrados en partidos minoritarios. Dentro de ese grupo, que representa cerca de un tercio del electorado californiano, el 43% se inclina por el demócrata, el 28% respalda a Hilton y el 29% continúa indeciso.

Steve Hilton y el peso del respaldo de Trump en la elección de California

El republicano Steve Hilton, exasesor del exprimer ministro británico David Cameron, consiguió fortalecer su candidatura gracias al respaldo del presidente Donald Trump.

La encuesta señala que el apoyo de Trump fue especialmente útil durante la etapa de las primarias. Entre los republicanos consultados, el 37% indicó que la recomendación del mandatario aumentó las probabilidades de votar por Hilton.

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Ese respaldo permitió al candidato republicano superar a su rival interno, el sheriff del condado de Riverside, Chad Bianco, y asegurar un lugar en la elección general.

Sin embargo, el mismo elemento que le permitió consolidar el voto republicano podría convertirse en una desventaja durante la campaña de noviembre. El sondeo muestra que el 69% de los votantes de California desaprueba la gestión de Trump, mientras que solo el 29% la aprueba.

De acuerdo con el análisis de Mark DiCamillo, la imagen negativa del presidente dentro del estado limita el potencial beneficio político que Hilton puede obtener de esa asociación en la elección general.

Xavier Becerra lidera entre independientes, mujeres y regiones clave de California

La encuesta revela que Xavier Becerra mantiene ventajas en prácticamente todas las categorías analizadas. El candidato demócrata supera a Steve Hilton en la mayoría de los grupos de edad, entre hombres y mujeres, en diversos segmentos raciales y en casi todas las regiones del estado.

La encuesta muestra a Becerra como posible vencedor en casi todas las regiones de California Agencia AP

Entre las zonas donde obtiene sus mejores resultados figuran:

Área de la Bahía de San Francisco : 65% para Becerra y 21% para Hilton.

: 65% para Becerra y 21% para Hilton. Condado de Los Ángeles : 54% para Becerra y 21% para Hilton.

: 54% para Becerra y 21% para Hilton. Costa Central : 53% para Becerra y 33% para Hilton.

: 53% para Becerra y 33% para Hilton. Condado de San Diego : 49% para Becerra y 35% para Hilton.

: 49% para Becerra y 35% para Hilton. Condado de Orange : 47% para Becerra y 40% para Hilton.

: 47% para Becerra y 40% para Hilton. Valle Central: 44% para Becerra y 40% para Hilton.

La única región donde Hilton aparece por delante es la zona de North Coast y Sierra, donde obtiene el 43% frente al 36% de Becerra. Sin embargo, se trata de una zona que representa apenas alrededor del 2% del electorado estatal.