“Felicitaciones por la acogida a la inmigración”: la burla a Sánchez de un ministro israelí tras la crisis en Ceuta

TEL AVIV.– El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben–Gvir, aprovechó la crisis migratoria en Ceuta para criticar al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, con quien la actual gestión israelí ha tenido múltiples cruces en torno al conflicto en la Franja de Gaza.

“Mis felicitaciones al Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, por su profundo compromiso con la acogida de la inmigración y la ‘diversidad humana’”, escribió el viernes en X el funcionario, uno de los principales referentes de la ultraderecha en el gabinete de Israel.

“Como alguien que demuestra una gran preocupación por Hamas y los residentes de Gaza, le llamo a traducir las palabras en hechos: abra las puertas de España y conceda refugio a los residentes de Gaza que solicitan emigrar", remató el ministro en alusión al grupo terrorista palestino con el que Tel Aviv se encuentra bajo una tregua desde octubre.

Mis felicitaciones al Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, por su profundo compromiso con la acogida de la inmigración y la "diversidad humana".

Como alguien que demuestra una gran preocupación por Hamás y los residentes de Gaza, le llamo a traducir las palabras en… — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) July 31, 2026

Largo historial de cruces por Gaza

Según las cifras que presentó el viernes el Ministerio del Interior español, unas 50.000 personas provenientes de Marruecos ingresaron en Ceuta desde el jueves, desatando la peor crisis migratoria en la historia reciente del enclave.

Ben–Gvir aprovechó la oportunidad para disparar contra Sánchez, con quien el gobierno del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, mantiene unas tensas relaciones diplomáticas desde fines de 2023 a raíz de la postura tomada por el mandatario español en torno al conflicto en la Franja de Gaza.

Migrantes intentan atravesar a nado las aguas cercanas a la frontera con Marruecos para ingresar al enclave español de Ceuta, en el norte de África JORGE GUERRERO - AFP

Sánchez llegó a acusar al gobierno israelí de cometer un “genocidio” en el enclave palestino y ha pedido suspender el acuerdo de asociación vigente entre Israel y la Unión Europea (UE) acusando a Tel Aviv de violar el derecho internacional.

El mandatario español también se ha posicionado en contra de Tel Aviv en torno a la ocupación por parte del Ejército israelí de territorios en el sur del Líbano y ha pedido el fin de las hostilidades entre los vecinos.

El premier europeo impuso además un embargo de armas y un veto parcial del comercio con Israel y prohibió el ingreso a España de personas vinculadas al conflicto en la franja y de barcos y aeronaves cargados de armamento que tuvieran como Israel.

El primer ministro español, Pedro Sánchez, camina junto a la valla fronteriza de Tarajal, entre el enclave español de Ceuta, en el norte de África, y Marruecos JORGE GUERRERO - AFP

En septiembre del año pasado, Madrid prohibió el ingreso al país de Ben–Gvir y del ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, ambos de extrema derecha, un día después de haber retirado su representante diplomático de Tel Aviv.

Aquella escalada diplomática surgió luego de que el jefe de la diplomacia israelí, Gideon Saar, anunciara que Israel impondría sanciones a dos ministros españoles y acusara al gobierno de España de impulsar políticas antisemitas.

Por entonces, Ben–Gvir respondió en X con una ironía similar a la del viernes: “No me dejen entrar… pero denles entrada gratuita a España a los habitantes de Gaza”.

Ceuta

En abril de este año, Netanyahu acusó a España de librar “una guerra diplomática” y de “hostilidad” hacia Israel y excluyó al país del mecanismo internacional que supervisa la tregua en Gaza. “No estoy dispuesto a tolerar esta hipocresía y esta hostilidad. No tengo intención de permitir que ningún país libre una guerra diplomática contra nosotros sin pagar un precio inmediato”, declaró el premier israelí.

Sánchez es el mandatario europeo más crítico del gobierno de Netanyahu y su manejo de la guerra en Gaza desencadenada por los ataques a Israel perpetrados por el grupo terrorista Hamas el 7 de octubre de 2023, que dejaron unos 1200 muertos, en su mayoría civiles.

El Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamas, afirma que más de 73.000 personas murieron en la franja desde el inicio de los combates, aunque la cifra no puede ser verificada de manera independiente y no distingue entre civiles y combatientes.