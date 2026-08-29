El pueblo a 36 minutos de San Francisco donde el ingreso por persona supera los US$188 mil al año

A unos 36 minutos de San Francisco, Atherton reúne cerca de 7000 habitantes en una localidad exclusivamente residencial, sin áreas comerciales ni industriales. Sus altos ingresos, las grandes propiedades, las calles arboladas y su historia como municipio del condado de San Mateo, incorporado en 1923, distinguen a esta comunidad de California.

Cómo es Atherton y por qué tiene ingresos superiores a US$188 mil

Los datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos ubican el ingreso per cápita de Atherton en 188.631 dólares anuales. El ingreso mediano por hogar, además, se sitúa en US$250 mil o más. Estas cifras forman parte de las características económicas que distinguen a la población dentro de su región.

Atherton es un municipio de carácter residencial y rural Facebook Town of Atherton

El municipio tiene una población estimada cercana a los 7000 residentes y registra 2227 hogares. El 87,6% de las propiedades está ocupado por sus dueños y el valor medio supera los US$2 millones.

La edad mediana ronda los 48 años. En materia educativa, el 98,6% de los mayores de 25 años completó la escuela secundaria y el 83,1% obtuvo un título universitario de grado o superior.

El paisaje ocupa otro lugar central en la identidad de Atherton. Sus calles atraviesan una zona cubierta por especies como robles, laureles, secuoyas, cedros y pinos. Desde sus primeros años, los habitantes impulsaron la conservación de parcelas amplias y evitaron que el territorio incorporara actividades comerciales o industriales.

Atherton también cuenta con instituciones educativas y espacios destinados a actividades comunitarias. Entre sus instalaciones se encuentra el parque Holbrook-Palmer, un predio público de 22 acres (ocho hectáreas) que fue donado al municipio en 1958 por Olive Holbrook-Palmer. El lugar ofrece programas recreativos y dispone de construcciones históricas para diferentes actividades.

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Atherton está a 36 minutos de San Francisco

La ubicación permite conectar la localidad con distintos puntos de la península. El recorrido en vehículo hasta San Francisco es de aproximadamente 30 millas (48 kilómetros) y puede demandar unos 36 minutos mediante la US-101 N, aunque el tiempo depende de la ruta elegida y de las condiciones del tránsito.

Desde Atherton también es posible trasladarse hacia San José y Half Moon Bay en tiempos similares, según el punto de destino y la circulación. La localidad dispone de una red interna de calles que se extiende por aproximadamente 50 millas (80 kilómetros).

La historia municipal se remonta a 1923. De acuerdo con su historia, en ese momento, la zona era conocida como Fair Oaks y sus propietarios buscaban impedir una eventual incorporación a Menlo Park que pudiera favorecer el desarrollo comercial. El 12 de septiembre de ese año, los residentes consiguieron registrar su propia incorporación ante el condado de San Mateo.

El pueblo tiene una población que ronda los 7000 habitantes repartidos en unas 2500 viviendas BBC Mundo

Un municipio con un siglo de historia

El nombre Atherton surgió posteriormente porque ya existía otra comunidad denominada Fair Oaks cerca de Sacramento. La nueva denominación rindió homenaje a Faxon Dean Atherton, comerciante originario de Massachusetts que había adquirido más de 600 acres (242 hectáreas) en la zona en 1860.

En 2023, la comunidad conmemoró los 100 años de su incorporación. Las actividades incluyeron encuentros públicos, producciones documentales y reconocimientos destinados a personas vinculadas con el desarrollo de la localidad.

Actualmente, el municipio ofrece orientación sobre movilidad, servicios y preservación del entorno natural. De esta manera, Atherton combina su historia de más de un siglo con una estructura administrativa enfocada en conservar su carácter residencial y sus espacios arbolados.