Así es el segundo pueblo más rico de EE.UU. donde nació J.B. Pritzker: lejos de Illinois y con casas de US$8 millones

Aunque J.B. Pritzker nació en el seno de una de las familias más poderosas de Estados Unidos, el actual gobernador de Illinois consolidó su propio perfil empresarial y político a lo largo de los años, hasta convertirse en una de las figuras más influyentes del país. El empresario creció en una de las zonas con mayor poder adquisitivo de California, reconocida por su alto valor inmobiliario.

Atherton, el segundo pueblo más rico de Estados Unidos donde nació J.B. Pritzker

Atherton, localidad ubicada en California y lugar de nacimiento de J.B. Pritzker, dejó de ocupar el primer puesto como el código postal más caro de Estados Unidos tras mantenerse ocho años consecutivos en esa posición, de acuerdo con un informe de NBC.

Atherton es la segunda ciudad más rica de Estados Unidos donde nació JB Pritzker (FB TownOfAtherton)

Según el análisis de Property Shark, el precio promedio de venta de una vivienda en Atherton es de 8,33 millones de dólares, cifra que la ubicó en el segundo lugar del ranking nacional, detrás de Fisher Island, en Miami Beach, donde el promedio alcanzó los 9,5 millones de dólares.

A pesar de este descenso, California continúa liderando la lista de los 100 códigos postales más costosos del país, al concentrar 61% del total. En el Área de la Bahía, San José encabeza la región con tres códigos postales dentro del ranking, incluido el 95129, con un valor promedio de 2,59 millones de dólares, junto con Stinson Beach y Los Altos, cuyos precios superan los cinco millones de dólares.

Aunque la presencia del Área de la Bahía ha disminuido en comparación con años anteriores, sigue siendo la zona metropolitana con mayor número de códigos postales en la lista, con un total de 32.

Cómo es Atherton, el lugar donde nació Pritzker

Considerado el segundo pueblo más rico de Estados Unidos, Atherton se distingue por sus amplias mansiones y calles residenciales arboladas, que pueden apreciarse principalmente durante recorridos en automóvil. Debido a su carácter exclusivo y privado, el lugar cuenta con muy pocos espacios abiertos al público y casi no ofrece atractivos turísticos tradicionales, según reporta la BBC.

Atherton fue por ocho años la ciudad más rica del país (FB TownOfAtherton) Bruce Damonte

El pueblo no tiene restaurantes, comercios ni zonas recreativas abiertas a visitantes, y la mayoría de sus instalaciones son de acceso restringido, como el Menlo Circus Club, un club privado de polo reservado para miembros. Además, Atherton funciona como uno de los accesos directos a Silicon Valley, donde se concentran algunas de las compañías tecnológicas más importantes del mundo.

Para quienes buscan actividades turísticas, la mejor alternativa es Menlo Park, ciudad vecina ubicada a solo cinco minutos en auto, que sí ofrece tiendas, restaurantes y una vida urbana más activa, en contraste con el perfil residencial y reservado de Atherton.

Quién es J.B Pritzker y cómo se volvió millonario

J.B. Pritzker es el heredero de una de las familias de empresarios más poderosas de Estados Unidos, vinculadas desde hace décadas al negocio hotelero, inmobiliario e industrial, de acuerdo con Ámbito, y desde joven comenzó a involucrarse en los negocios de su familia.

J.B. Pritzker se convirtió en gobernador de Illinois en 2018 (FB jbpritzker)

Con el paso de los años, se involucró aún más y desde Pritzker Group, intervino en empresas de diversos sectores para sumar experiencia personal en inversiones privadas y gestión de capital, para así consolidar su futuro.

En paralelo a sus negocios, decidió incursionar en la política dentro del partido Demócrata, y tras varios intentos en campañas nacionales, anunció su candidatura al gobierno de Illinois. Su campaña fue financiada casi en su totalidad con recursos propios, con una inversión de casi 172 millones de dólares en 2017.

En 2018, J.B. Pritzker ganó la gubernatura por un alto margen contra Bruce Rauner y fue reelegido en 2022. Según diversos medios, el patrimonio neto de Pritzker asciende hasta los 3,8 mil millones de dólares, debido a sus activos en la cadena de hoteles Hyatt y sus actividades como financiador de startups con capital de riesgo.