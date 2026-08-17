Elecciones en California 2026: Becerra aventaja por 18 puntos a Hilton en la última encuesta por la gobernación
El sondeo de UC Berkeley y Los Angeles Times muestra al demócrata con 55% frente al 37% del republicano entre votantes probables; un 7% sigue indeciso
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El escenario de las elecciones en California presenta una diferencia de 18 puntos entre los principales candidatos a gobernador. El sondeo fue realizado entre el 3 y el 9 de agosto mediante entrevistas en línea en inglés y español a 2310 votantes registrados considerados probables participantes en los comicios.
Quién gana las elecciones a gobernador de California según las encuestas
“Tras unas primarias turbulentas y caóticas, todo apunta a que estas elecciones generales en California serán bastante estándar, con una cómoda ventaja para los demócratas en todo el estado”, anticipó Eric Schickler, profesor de ciencias políticas y codirector del Instituto de Estudios Gubernamentales de la UC Berkeley.
“Hilton necesitaría ganar terreno entre los grupos tradicionalmente demócratas para que esta contienda sea muy reñida”, señaló.
Los resultados de la encuesta del Instituto de Estudios Gubernamentales de UC Berkeley, copatrocinada por Los Angeles Times, mostraron:
- Xavier Becerra, exsecretario de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., recibió el respaldo del 55% de los votantes probables.
- Steve Hilton, exconductor de Fox News y exasesor político, obtuvo el 37% de apoyo.
- Otro 7% todavía no definió su elección.
El margen de error estimado es de 2,5 puntos porcentuales. La distribución territorial también marcó diferencias entre ambos candidatos. Becerra obtuvo mayor respaldo en áreas urbanas, especialmente en Los Ángeles y la región de la Bahía de San Francisco. Hilton, en cambio, encontró sus principales apoyos en sectores rurales y zonas de orientación conservadora.
Becerra concentra el voto demócrata y avanza entre independientes
La identificación partidaria apareció como uno de los principales factores detrás de la diferencia registrada por el estudio. La posición de Becerra frente a Donald Trump ocupó un lugar central entre quienes manifiestan su intención de votar por el candidato demócrata.
Entre los simpatizantes de Becerra, el 38% mencionó como motivo principal su expectativa de que enfrente a la administración Trump, mientras otro 38% destacó su respaldo a políticas demócratas, como ampliar la atención médica y proteger los derechos LGBTQ+.
Durante su campaña, el exsecretario de Salud y Servicios Humanos de EE.UU. también recurrió a su etapa como fiscal general de California y a las más de 120 demandas que, según lo retomado por Los Angeles Times, presentó contra la primera administración de Trump.
Hilton obtuvo su respaldo principalmente a partir de una agenda centrada en impuestos, regulaciones y actividad económica. Entre sus seguidores, apenas el 4% identificó el apoyo de Trump como una de las razones principales para votar por él, según la encuesta.
El comportamiento de los votantes independientes constituyó otro elemento de la ventaja de Becerra. De acuerdo con el sondeo:
- El 58% de quienes no tienen preferencia partidaria se inclinó por el demócrata
- Mientras que el 30% respaldó al republicano.
- Sin embargo, el 12% de los independientes permanece indeciso.
La percepción de los candidatos también mostró una diferencia dentro de este grupo. Entre los independientes, Hilton registró un 59% de opiniones desfavorables y un 31% favorables. Becerra presentó una evaluación positiva en ese segmento.
Impuestos, salud y costo de vida marcan la campaña
- Las propuestas económicas de ambos candidatos parten de prioridades diferentes. Hilton planteó eliminar los impuestos estatales sobre los primeros US$150 mil de ingresos anuales y reducir las regulaciones gubernamentales. También propuso aumentar la producción de petróleo para intentar llevar el precio de la gasolina a US$3 por galón.
- Su programa busca modificar las condiciones para las empresas con el objetivo de estimular inversiones y generación de empleo. La reducción de impuestos y de los costos vinculados con la energía ocupó así un lugar central en su estrategia para abordar el costo de vida.
- Becerra planteó otra vía: reducir el peso de los gastos médicos sobre los hogares. Su propuesta contempló un acuerdo entre el estado y las compañías de seguros mediante el cual California garantizaría pagos y cobertura a cambio de que las aseguradoras reduzcan los precios.
- La elección general será el martes 3 de noviembre. Todos los votantes activos registrados de California recibirán una boleta por correo, y el 19 de octubre será la fecha límite ordinaria para registrarse para esos comicios.
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