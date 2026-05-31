Quién es Steve Hilton: el candidato republicano respaldado por Trump que lidera las encuestas en California

El próximo 2 de junio son las elecciones primarias en California por la gobernación. En dichos comicios, el republicano Steve Hilton se posiciona dentro de su partido como el candidato principal para “restaurar el sueño californiano”. Desde abril de este año cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump.

Quién es Steve Hilton, el republicano migrante que busca la gobernación de California

Hilton nació en Londres el 25 de agosto de 1969. Es hijo de inmigrantes húngaros que huyeron al Reino Unido por el comunismo presente en su país en la década de los cincuenta.

“Conforme crecí, me di cuenta de la diferencia entre la libertad que teníamos y la vida que mi familia en Hungría llevaba con el comunismo", dijo el republicano en una entrevista con KQED News.

El esfuerzo de sus padres impulsó su trayectoria profesional. Luego de asistir a la escuela Christ’s Hospital, obtuvo su título de Filosofía, Política y Economía en la Universidad de Oxford.

Los inicios de la carrera política de Steve Hilton

El empresario comenzó su carrera en el departamento de investigación del Partido Conservador durante la década de 1990, cuando aún estaba bajo el liderazgo de Margaret Thatcher. Allí participó de forma activa en una campaña de elecciones generales.

Steve Hilton fue el asesor de David Cameron previo a convertirse en primer ministro del Reino Unido X/@CLARESAMBROOK

Luego, se convirtió en el estratega principal y asesor más cercano de David Cameron. Al trabajar juntos, Hilton logró suavizar la imagen del británico al promover ideas como su viaje al Ártico, donde abrazó a un husky.

Tras la victoria de Cameron en 2010, Hilton trabajó como director de estrategia en el 10 de Downing Street, donde fue conocido por su pensamiento poco convencional y su estilo informal, según consignó The New York Times.

La llegada de Steve Hilton a EE.UU. e inicio en los medios de comunicación

En 2012, Hilton se mudó con su familia a Silicon Valley, California. Al asentarse en el país norteamericano, comenzó a enseñar en el Instituto de Diseño de la Universidad de Stanford, conocido como “d.school”.

Luego cofunda Crowdpac, una plataforma de financiación colectiva política diseñada para ayudar a candidatos independientes a recaudar fondos.

En paralelo a sus proyectos, el republicano condujo desde 2017 el programa The Next Revolution en Fox News. También es autor de varios libros, como Califailure, un texto que critica las políticas del gobernador de California, Gavin Newsom, en el estado.

"El califailure es lo que sucede cuando los demócratas consiguen todo lo que quieren. Cada vez más, no es lo que los californianos desean. Este libro explica por qué Estados Unidos también debe rechazarlo", destaca la descripción del libro en Amazon.

“Sueño californiano”: candidatura para la gobernación y apoyo de Donald Trump

El 25 de abril del año pasado, el presentador anunció su precandidatura para la gobernación de California. Bajo la premisa del “sueño californiano”, prevé consolidar un nuevo futuro para el Estado Dorado.

“Hay que terminar con el partido que nos metió en este lío [en referencia al Partido Demócrata]. Es hora de salir del fracaso de los demócratas”, dijo en su anuncio.

De acuerdo con su sitio web de campaña, prevé implementar las siguientes medidas:

Vivienda y costo de vida: se opone a las políticas de densificación obligatoria y prevé reducir el precio de la gasolina a US$3 por galón.

se opone a las políticas de densificación obligatoria y prevé reducir el precio de la gasolina a US$3 por galón. Reforma fiscal : propone eliminar el impuesto sobre la renta para quienes ganen menos de US$100 mil anuales y establecer un impuesto único del 7.5% para ingresos superiores.

: propone y establecer un impuesto único del 7.5% para ingresos superiores. Educación: prevé que el 100% de los estudiantes cumplan con los estándares estatales de matemáticas e inglés. Propone otorgar calificaciones públicas a cada escuela y maestro, además de promover la elección de escuela.

Con estas propuestas, el presidente Donald Trump mostró su apoyo al candidato al asegurar que este podría cambiar la situación de California marcada por las políticas de la administración Newsom.

Trump asegura que su administración ayudará a Hilton si gana los comicios del 3 de noviembre Truth Social/@realDonaldTrump

"Steve Hilton cuenta con mi apoyo total e incondicional. Será un gran gobernador y, lo más importante, ¡nunca los defraudará!“, escribió Trump en su cuenta de Truth Social.

En agosto del año pasado, Hilton aseguró tener una buena relación con el presidente y subrayó que buscaría defender a California con el respaldo del gobierno federal. “Creo que Trump va a tener una alineación en California con sus prioridades políticas”, dijo el empresario en una entrevista con Politico.

Cómo se posiciona Steve Hilton en las últimas encuestas

Hilton se mantiene como uno de los principales contendientes en las encuestas para la gobernación de California. Según el sondeo de Emerson College Polling/Inside California Politics, el republicano registra un 21% de apoyo, situándose en tercer lugar cerca de Tom Steyer (22%) y Xavier Becerra (28%).

Cuando se obliga a los votantes indecisos a elegir a un candidato, Hilton y Steyer empatan en el 23%, lo que les daría a ambos un camino para avanzar a la segunda vuelta.