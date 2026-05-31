Quién es Xavier Becerra: el favorito de los demócratas para suceder a Newsom y ser gobernador de California

El 2 de junio son las elecciones primarias en California por la gobernación y otros cargos públicos. Uno de los principales candidatos del Partido Demócrata es Xavier Becerra, el exsecretario de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) que prevé reconstruir el “sueño californiano”.

Quién es Xavier Becerra, el demócrata de origen latino que busca suceder a Gavin Newsom

Becerra nació el 26 de enero de 1956 en Sacramento, California, en el seno de una familia de inmigrantes mexicanos.

Su padre trabajaba como obrero de la construcción y su madre emigró desde Jalisco a EE.UU., según consignó su biografía oficial.

Xavier Becerra es hijo de inmigrantes mexicanos y fue el primero de su familia en obtener un título universitario Jae C. Hong - AP

Se graduó de la licenciatura de Economía y obtuvo su doctorado en Derecho en la Universidad de Stanford. Con estas acreditaciones, se convirtió en la primera persona de su familia en obtener un título universitario.

Sus primeros contactos con la política estatal

Becerra inició su carrera legal en una oficina de servicios legales en 1984. Allí, representaba a personas con afecciones de salud mental, de acuerdo con la biografía destacada en el Departamento de Justicia en California.

Xavier Becerra estuvo en la Cámara de Representantes de Estados Unidos desde 1993 hasta 2017 Ethan Swope - FR171736 AP

Para 1987, trabajó como fiscal general adjunto en el Departamento de Justicia de California, cuando el demócrata John Van de Kamp era el fiscal general. Se mantuvo en el cargo para 1990, cuando fue elegido para la asamblea estatal. Allí representó al Distrito 59 en el condado de Los Ángeles.

Tres años después de formar parte de la Asamblea de California, fue elegido para la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde sirvió 12 mandatos consecutivos entre 1993 y 2017.

Su rol durante la administración Biden

En 2017 asumió como fiscal general de California, convirtiéndose en el primer latino en ejercer ese cargo. En ese rol fue el principal opositor a las políticas del presidente Donald Trump en su primer mandato, con más de 122 demandas en defensa de los inmigrantes y el financiamiento de programas públicos.

Xavier Becerra le hizo más de 120 demandas al presidente Donald Trump durante su primer mandato Rich Pedroncelli - FR171957 AP

“Esta cruel política obligaría a padres y familias trabajadoras de todo el país a renunciar a necesidades básicas como alimentación, vivienda y atención médica por miedo”, dijo Becerra en un comunicado tras denunciar en 2019 una política que negaría la residencia permanente a los inmigrantes que dependían de beneficios públicos.

En 2020, Becerra se desempeñó como secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos durante la administración Biden, donde lideró la respuesta federal ante la pandemia de covid-19 y alcanzó un acuerdo para reducir el precio de los medicamentos en Medicare.

Xavier Becerra trabajó en la administración Biden como secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos X: @XavierBecerra

No obstante, recibió críticas por el manejo gubernamental de los albergues para niños migrantes durante las olas de afluencia en la frontera. En el último debate previo a las primarias del 2 de junio de este año, el candidato Antonio Villaraigosa cuestionó el desempeño de Becerra en este tópico.

Tras los ataques, el demócrata le pidió que se calmara. “Cálmate, Antonio, cálmate. Protegimos a los niños. No permitimos que abusaran de ellos”, dijo Becerra, según consignó Los Angeles Times.

Candidatura para la gobernación de California y sus principales propuestas

El 2 de abril del año pasado anunció su candidatura por la gobernación de California bajo la premisa de reconstruir el “sueño californiano”. Entre sus principales propuestas se encuentran:

Vivienda asequible: prevé aumentar la construcción de inmuebles para frenar el aumento de costos y asegurar que todos tengan un hogar estable.

prevé para frenar el aumento de costos y asegurar que todos tengan un hogar estable. Salarios y negocios: promete asegurar salarios dignos para quienes trabajan una jornada completa.

Xavier Becerra anunció su candidatura para gobernador bajo la premisa de reconstruir el "sueño californiano" Instagram de Becerra

“Tenemos que luchar para que todos podamos alcanzar el sueño californiano, y por eso me presento como candidato a gobernador“, destaca en su sitio web de campaña.

Cómo se proyecta Xavier Becerra en las encuestas

A pocos días de las primarias, Becerra lidera la carrera para la gobernación de California de 2026. De acuerdo con el último sondeo de Emerson College Polling e Inside California Politics realizado entre el 27 y 28 de mayo, el demócrata mantiene la delantera con un 28%.

Seguido a este se encuentra Tom Steyer con un 22%, el republicano Steve Hilton (21%) y Chad Bianco (12%).