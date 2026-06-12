En California: el proyecto de ley de vivienda que aumentaría el salario mínimo a 28 dólares la hora

Debido a la crisis de acceso a la vivienda en California, una nueva propuesta legislativa busca acelerar la construcción de un tipo específico de desarrollo residencial, al mismo tiempo que establece mejores remuneraciones para quienes participen en las obras. Se trata de la AB 1751, conocida como Missing Middle Townhome Ownership Act (Ley de propiedad de townhomes de vivienda intermedia).

California y el proyecto de ley que busca impulsar nuevas viviendas

De acuerdo con el texto de la AB 1751, la propuesta crea un mecanismo para agilizar la aprobación de proyectos de viviendas tipo townhome, un formato residencial compuesto por unidades unifamiliares de hasta tres pisos que comparten paredes laterales o se encuentran separadas por pequeños espacios entre construcciones.

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La iniciativa permitiría que los desarrolladores presenten proyectos que serían evaluados mediante procedimientos administrativos simplificados, sin necesidad de revisiones discrecionales ni audiencias públicas.

Las agencias locales conservarían la posibilidad de aplicar normas objetivas de zonificación, subdivisión y diseño, pero no podrían imponer requisitos que impidan materialmente la concreción de desarrollos que cumplan con los estándares fijados por la ley.

El salario mínimo de 28 dólares incluido en la propuesta de ley de California

En su sección laboral, el proyecto establece que todos los trabajadores de la construcción empleados en proyectos desarrollados bajo este nuevo esquema deberán recibir un salario mínimo de 28 dólares por hora.

El Departamento de Relaciones Industriales de California tendría que actualizar anualmente esa cifra, y utilizará como referencia el Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados Urbanos y Empleados Administrativos publicado por la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos.

Las actualizaciones deberán calcularse antes del 1° de abril de cada año y entrarían en vigor entre el 1° de julio y el 30 de junio del período siguiente.

La ley establece un piso salarial de 28 dólares por hora para todos los trabajadores de la construcción involucrados en estos proyectos de viviendas Freepik

California: por qué el salario mínimo de 28 dólares genera controversia

Según CalMatters, la disposición salarial terminó convirtiéndose en el principal foco de controversia alrededor de la AB 1751. El medio explica que algunos sindicatos especializados sostienen que podría generar efectos no deseados sobre los sistemas de sueldos prevalecientes utilizados en determinadas obras financiadas o respaldadas por fondos públicos.

La organización State Building and Construction Trades Council, que representa a gremios como electricistas, plomeros y trabajadores metalúrgicos, expresó su oposición a la medida.

Durante el debate legislativo, la autora del proyecto rechazó esa interpretación. La publicación señala que Sharon Quirk-Silva insistió en que la propuesta no modifica los sistemas de salario prevaleciente existentes ni reemplaza las tasas actualmente determinadas por el estado.

De todas maneras, mientras los sindicatos agrupados cuestionaron el proyecto, el California Council of Carpenters respaldó la iniciativa y consideró que el nuevo piso salarial beneficiaría a trabajadores que actualmente perciben ingresos considerablemente más bajos.

Los representantes de los carpinteros sostienen que gran parte de los trabajadores de la construcción residencial no están cubiertos por escalas salariales sindicales y que una mejora en el salario mínimo podría elevar las condiciones laborales de miles de empleados del sector.

El California Council of Carpenters defendió la propuesta al argumentar que la mayoría de los trabajadores de la construcción residencial carece de escalas sindicales shutterstock - Shutterstock

Proyecto de ley y vivienda: el avance legislativo de la AB 1751

La iniciativa fue presentada por la asambleísta demócrata Sharon Quirk-Silva, representante de Fullerton, y avanzó con amplio respaldo en las distintas etapas de su tratamiento legislativo.

La propuesta fue introducida el 9 de febrero de 2026 y posteriormente pasó por varios comités antes de llegar al pleno de la Asamblea. El 21 de mayo obtuvo aprobación definitiva en esa cámara con 47 votos a favor y ninguno en contra, resultado que permitió su envío al Senado estatal para continuar con el proceso legislativo.

Actualmente, el proyecto se encuentra en la Cámara Alta, donde fue leído por primera vez y remitido al comité correspondiente para la asignación de su tratamiento.