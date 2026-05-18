Buenas noticias en California: el programa que beneficiará a más de 60.000 trabajadores en sectores clave

Gavin Newsom, gobernador de California, anunció el jueves 9 de abril una inversión de 37,2 millones de dólares para ampliar programas de aprendizaje y capacitación laboral en la jurisdicción. La medida beneficiará a más de 60.000 trabajadores y aprendices, según la administración estatal, con impactos en los sectores de la construcción, la salud y la manufactura, entre otros.

Newsom invierte US$37,2 millones en programas de formación laboral en California

A través de un comunicado de prensa, el gobernador californiano informó la medida que creará 60.000 puestos de aprendizaje. La inversión está destinada a dos programas estatales: el Fondo de Capacitación del Consejo de Aprendizaje (CAC, por sus siglas en inglés) y el Programa de Alianzas de Capacitación de Alto Nivel (HRTP, por sus siglas en inglés) de la Junta de Desarrollo de la Fuerza Laboral.

La financiación de Newsom apoyará la creación de puestos laborales para californianos en el sector de la construcción @CAGovernor

Los US$18,6 millones para el CAC serán destinados a la formación de empleados para los oficios de la construcción, incluidos caldereros, electricistas, fontaneros, techadores, pintores, herreros, yeseros, topógrafos, trabajadores de chapa metálica y técnicos de climatización.

Según el informe más reciente del Departamento de Relaciones Industriales (DIR, por sus siglas en inglés), el fondo creció de US$3 millones a US$20 millones anuales. Esto permite ampliar su capacidad de formación, invertir en equipos esenciales, fortalecer el reclutamiento y desarrollar planes de estudio actualizados.

“A través de los programas de aprendizaje y la capacitación laboral, California sigue reafirmando su compromiso de ampliar las oportunidades para todos y de contar con una fuerza laboral calificada que continúe impulsando el progreso del estado”, manifestó Newsom al respecto.

Las subvenciones para el CAC funcionan mediante la entrega de reembolsos para los programas de aprendizaje sobre los costos de la capacitación práctica. El comunicado indicó que los salarios en la construcción superan los US$70.000 anuales y permiten mantener a una familia en la región.

La jefa de la división dentro del DIR, Adele Burnes, comentó que el programa ofrece oportunidades para trabajar y aprender que “conducen a carreras bien remuneradas y a largo plazo sin deudas”. Asimismo, agregó luego que también “fortalece la mano de obra calificada necesaria para construir y mantener la infraestructura crítica de California”.

El dinero otorgado por Newsom impulsará la formación laboral de californianos para trabajos como electricistas, fontaneros, techadores, pintores y herreros, entre otros Freepik

Cómo impacta la inversión en empleo y formación en California

En paralelo, los US$18,6 millones restantes proporcionarán formación a al menos 4600 californianos que trabajan en sectores clave. Desde 2019, los programas HRTP capacitaron a 32.000 personas, principalmente en áreas como la salud, la tecnología y la manufactura, indicó la oficina del gobernador. Entre los proyectos destacados de esta ronda de premios figuran:

US$3,5 millones para la Fundación Miguel Contreras con el fin de ampliar la formación y la inserción laboral de jóvenes desempleados en situación de vulnerabilidad en carreras sostenibles del sector sanitario.

con el fin de ampliar la formación y la inserción laboral de jóvenes desempleados en situación de vulnerabilidad en carreras sostenibles del sector sanitario. US$3,5 millones para el Distrito de Colegios Comunitarios de San Bernardino para expandir las estrategias de fuerza laboral multiindustriales a cuatro nuevos sectores: manufactura avanzada, adopción de una economía limpia e innovación en trayectorias de trabajos relacionados con el litio y la ciberseguridad.

para expandir las estrategias de fuerza laboral multiindustriales a cuatro nuevos sectores: manufactura avanzada, adopción de una economía limpia e innovación en trayectorias de trabajos relacionados con el litio y la ciberseguridad. US$3,5 millones para que el Centro de Empoderamiento amplíe su proyecto de Trabajadores Comunitarios de Salud Mental y lo convierta en un servicio de apoyo y una academia de capacitación que priorice las regiones afectadas por incendios forestales e inundaciones.

Una parte del dinero otorgado por el gobernador Newsom favorecerá la capacitación laboral en salud mental, energía limpia, ciberseguridad y trabajos relacionados con el litio Karen Warren - FR172172AP

Plan estatal de formación profesional: sectores clave y alcance del programa

Los dos programas que recibieron una inyección económica de la administración Newsom forman parte de la estrategia del Plan Maestro de Educación Profesional, que apunta a preparar a todos los estudiantes para la fuerza laboral del futuro mediante el fortalecimiento de las trayectorias profesionales y el aprendizaje práctico.

El propósito fundamental es responder a los rápidos cambios económicos y a las persistentes brechas de oportunidad en el estado.

En consonancia con estos objetivos, la administración estatal realizó varias inversiones en sectores clave en los últimos años, que incluyen: