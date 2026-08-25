En California: el sheriff Bianco no frena en su intento de confiscar 650 mil papeletas de las elecciones especiales

El Tribunal Supremo de California analiza si el sheriff del condado de Riverside, Chad Bianco, debe devolver al registro electoral las papeletas que su departamento confiscó y si la incautación violó el Código Electoral estatal.

Por qué Chad Bianco confiscó 650 mil papeletas de la elección de California

Los magistrados escucharon los argumentos de las partes en la ciudad de San Francisco por el caso, originado cuando Bianco confiscó aproximadamente 650 mil papeletas correspondientes a una elección especial de noviembre de 2025. El jefe de policía retiró 1000 cajas con votos con el pretexto de investigar una denuncia de un grupo civil local sobre supuestos errores en el escrutinio general.

La defensa legal de Bianco argumenta que cumplió con su obligación legal de abrir una investigación tras recibir la queja de los ciudadanos Noah Berger - FR34727 AP

De acuerdo con ABC News, la fiscalía general del estado y diversas asociaciones civiles impugnaron esta acción ante las autoridades judiciales para exigir la devolución de los materiales. Los demandantes sostienen que la ley electoral vigente no otorga atribuciones a los cuerpos de seguridad sobre el resguardo de estos documentos oficiales.

Por su parte, el representante del sheriff argumentó que su cliente cumplió con su obligación legal de abrir una investigación tras recibir la queja de los ciudadanos. El abogado defensor sostuvo que la oficina policial retiene los votos en calidad de evidencia para los tribunales del estado.

Qué cuestionan los votantes y Rob Bonta sobre las papeletas retenidas por Chad Bianco

Los defensores de los derechos civiles advirtieron que la confiscación permanente de las papeletas debilita la confianza de los ciudadanos en los procesos democráticos. En torno a ello, el fiscal general de California, Rob Bonta, señaló que esta intervención del jefe policial busca sembrar sospechas infundadas sobre la transparencia de los comicios locales.

Asimismo, según ABC News, la representación legal de los votantes denunció que el manejo privado de las urnas no tiene precedentes en la legislación estadounidense. Por su parte, el director del Proyecto de Derechos de Voto de la Universidad de California en Los Ángeles, Chad Dunn, también rechazó que los agentes manipulen votos en habitaciones traseras.

Chad Bianco proyecta su candidatura para una reelección policial en 2028 Instagram/@nevadacountygop

Si la justicia convalida la acción del sheriff, cualquier fuerza policial local podría interrumpir el proceso de escrutinio oficial de una elección bajo sospechas informales. Bajo la postura de los opositores, esta posibilidad vulneraría las facultades exclusivas que la ley otorga de manera específica a los funcionarios electorales de cada condado del Estado Dorado.

Chad Bianco, las elecciones de California y la disputa que llegó a la Corte Suprema

La elección especial de noviembre de 2025 sometió a votación la Proposición 50, una medida estatal que redibujó temporalmente los distritos congresionales de California. Bianco ejecutó la confiscación de las cajas en marzo, época en la que competía de forma activa por la nominación republicana para la gobernación estatal.

El sheriff republicano no superó la instancia de las elecciones primarias de junio y ahora proyecta su postulación para la reelección policial en 2028.

Chad Bianco habló sobre California como estado santuario y dijo que demandó a Gavin Newsom

Por otro lado, el exfiscal general de la nación y aspirante a gobernador, Xavier Becerra, participa de forma activa en la demanda contra la policía. Becerra manifestó su deseo de que el alto tribunal emita un fallo rápido que proteja el voto ciudadano y devuelva la tranquilidad a los electores.

El candidato a gobernador de California Xavier Becerra habla afuera de la Corte Suprema de California (Foto AP/Noah Berger) Noah Berger - FR34727 AP

Hasta el momento, Bianco mantiene los materiales bajo su control y asegura que repetiría el procedimiento de confiscación ante quejas similares en el futuro. Ahora, el Tribunal Supremo estatal deberá emitir su decisión durante las próximas semanas para definir el alcance de las facultades policiales en el ámbito de las elecciones locales.