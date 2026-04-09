La Corte Suprema de California frena al sheriff Chad Bianco, uno de los candidatos republicanos

La Corte Suprema de California ordenó a la oficina del sheriff de Riverside, Chad Bianco, que detenga su investigación electoral, que incluyó la confiscación de miles de papeletas de una elección especial de 2025. La acusación insinuaba que habían ocurrido irregularidades durante el recuento de votos.

La orden de la Corte Suprema de California contra el sheriff Chad Bianco

El miércoles, la Corte Suprema de California ordenó al sheriff, uno de los republicanos con mayor intención de voto para las próximas elecciones, que detenga su investigación, la cual lo llevó a confiscar alrededor de 650 mil papeletas.

En principio, no le exigieron que devuelva las pruebas, sino que informaron que el caso será tratado por un tribunal inferior que tiene audiencias programadas para la próxima semana, según The New York Times.

Las críticas del sheriff de California al fiscal general por la investigación de las papeletas

El precandidato republicano había iniciado la investigación luego de recibir una queja de un grupo de ciudadanos locales sobre el recuento de votos. El caso se remonta a las elecciones especiales de noviembre de 2025, en las que se definió la redistribución de distritos electorales.

Como resultado de los comicios, se aprobó una medida para rediseñar el mapa que resultó a favor de los demócratas en las próximas elecciones intermedias. En el condado, la modificación se impuso con una diferencia de más de 80.000 votos.

En declaraciones citadas por CNN, Bianco declaró que la investigación es “sencilla” y detalló que requiere “contar físicamente las papeletas y comparar ese resultado con el total de votos reportados”.

El sheriff señaló que existe una presunta discrepancia de 45.800 votos entre el resultado oficial y los registros manuales de recepción. Por su parte, las autoridades del condado sostienen que la diferencia sería de apenas unos 100 votos.

De acuerdo con The New York Times, la orden de la Corte Suprema de California exige que el sheriff conserve todas las pruebas de su investigación, incluidas las papeletas incautadas, mientras se examina el caso.

El miércoles, el fiscal general estatal, Rob Bonta, celebró la decisión y sostuvo que la medida “frena las acciones desestabilizadoras de un sheriff corrupto, prohibiéndole continuar con esta investigación mientras nuestro litigio prosigue”.

El sheriff de Riverside, Chad Bianco, pelea por obtener la nominación del Partido Republicano con Steve Hilton X (@JeffHorseman)

Cómo está el sheriff Chad Bianco en las encuestas para las elecciones de California

Las encuestas más recientes, recopiladas por The New York Times en su página web, muestran un panorama favorable para Steve Hilton, candidato republicano conocido por su participación en programas de televisión, quien pelea por la nominación con Bianco:

El sondeo de la Universidad de California en Berkeley exhibe que el comentarista conservador Hilton tenía el apoyo del 17% de los votantes probables y el sheriff Bianco contaba con el respaldo del 16%.

El informe del Emerson College, realizado entre el 7 y el 9 de marzo, ubicó al demócrata Eric Swalwell con el 17% de la intención de voto, por encima de Hilton (13%) y Bianco (11%).

La encuesta de David Binder Research, elaborada entre el 1° y el 6 de abril, situó a Hilton en primer lugar con el apoyo del 22% de los votantes probables, seguido por Swalwell (18%) y Bianco (13%).

Donald Trump le brindó su apoyo a Steve Hilton en la contienda republicana a gobernador contra el sheriff de Riverside, Chad Bianco Collage realizado con imágenes de archivo

La decisión de la Corte Suprema es un nuevo revés para Bianco. El lunes, el presidente Donald Trump decidió respaldar a su rival en las internas, Hilton, lo que podría erosionar aún más su apoyo.

“Steve puede dar vuelta la situación antes de que sea demasiado tarde, y, como presidente, lo ayudaré a hacerlo”, escribió el mandatario, a través de un mensaje publicado en Truth Social. Luego, remarcó su postura: "Tiene mi respaldo COMPLETO Y TOTAL. Será un gran gobernador y, lo más importante, nunca los decepcionará“.

Qué se vota en California y cuándo son las elecciones

En los comicios del 2 de junio en California, los votantes definirán a los candidatos para las elecciones generales que se desarrollarán el martes 3 de noviembre.

Además de los nombres para el puesto de gobernador, según el sitio web de la secretaria de Estado Shirley Weber, se elegirán representantes para otros cargos importantes:

Gobernador y vicegobernador.

Secretario de Estado, Contralor y Tesorero.

Fiscal General.

Comisionado de Seguros.

Miembro de la Junta Estatal de Igualación (cuatro distritos).

Superintendente Estatal de Instrucción Pública.

Representante de Estados Unidos en el Congreso (52 distritos).

Senador estatal (20 distritos pares).

Miembro de la Asamblea Estatal (80 distritos).

La Secretaría de Estado indica que en la elección también pueden aparecer propuestas legislativas, iniciativas de la ciudadanía y referéndums.