El reclamo de un sheriff de California que es candidato a gobernador: confiscó miles de papeletas

A falta de menos de tres meses para las elecciones primarias en California, el sheriff de Riverside, Chad Bianco, que también es candidato a gobernador, confiscó más de medio millón de papeletas. El republicano argumentó que investiga una discrepancia en el recuento de votos. Por su parte, el fiscal general Rob Bonta cuestionó la decisión y advirtió que “está diseñada para sembrar desconfianza”.

Por qué Chad Bianco confiscó las papeletas

El cargo que ocupa el demócrata Gavin Newsom está en disputa, ya que no puede reelegirse por los límites de mandato. Bianco es uno de los republicanos con mayor intención de voto, pero ahora se encuentra en el centro de la polémica.

pero ahora se encuentra en el centro de la polémica. El viernes, ofreció una rueda de prensa en la que afirmó que inició la investigación sobre las papeletas luego de recibir una queja de un grupo de ciudadanos locales sobre el recuento de votos.

Las críticas del sheriff de California al fiscal general por la investigación de las papeletas

El reclamo se basa en el resultado de las elecciones especiales de noviembre de 2025 sobre la redistribución de distritos electorales.

En esa jornada, los electores aprobaron una medida para rediseñar el mapa que resultó a favor de los demócratas en las próximas elecciones intermedias. La modificación se impuso en el condado con una diferencia de más de 80.000 votos.

En este marco, Bianco confiscó las papeletas en el condado de Riverside, que tiene 2,5 millones de habitantes. “Esta investigación es sencilla: contar físicamente las papeletas y comparar ese resultado con el total de votos reportados”, explicó, en declaraciones citadas por CNN.

En esa línea, sostuvo que la investigación no tenía “absolutamente nada que ver” con su campaña para gobernador.

A su vez, el sheriff detalló que existe una presunta discrepancia de 45.800 votos entre el resultado oficial y los registros manuales de recepción.

Los funcionarios del condado refutaron las afirmaciones al señalar que el recuento de la máquina y la cifra final presentada al estado diferían en unos 100 votos.

Además, según los funcionarios, los registros manuscritos estaban en poder de empleados electorales temporales que habían trabajado largas jornadas y podrían haber cometido errores.

En los últimos meses, Bonta envió cartas a la oficina del sheriff en las que aseguraba que su oficina no estaba capacitada para esta tarea.

En una de las misivas, escribió que la incautación de las papeletas era “inaceptable”. Asimismo, advirtió que “sienta un precedente peligroso que solo sembrará desconfianza en nuestras elecciones”.

En la rueda de prensa, Bianco dijo que el recuento había comenzado y se había interrumpido. Luego, explicó que ahora se reanudaría bajo la supervisión de un perito especial designado por un juez.

Cómo están las encuestas de las elecciones para gobernador en California

Entre los principales candidatos para la gobernación de California se encuentran los siguientes nombres:

Chad Bianco : criticó duramente la gestión demócrata y prometió restaurar el “sueño californiano” y eliminar las políticas santuario del estado. Se presenta como un conservador de “ley y orden”.

: criticó duramente la gestión demócrata y prometió restaurar el y eliminar las políticas santuario del estado. Se presenta como un conservador de Steve Hilton : nació en el Reino Unido y se graduó en Oxford. Ejerció como asesor principal del político David Cameron y participó del gobierno conservador en Gran Bretaña. En 2012, se mudó a California y cofundó Crowdpac.com.

: nació en el Reino Unido y se graduó en Oxford. Ejerció como asesor principal del político David Cameron y participó del gobierno conservador en Gran Bretaña. En 2012, se mudó a California y cofundó Crowdpac.com. Eric Swalwell: miembro de la Cámara de Representantes de EE.UU., se graduó en derecho en la University of Maryland y regresó a la entidad. Integró durante ocho años la Comisión de Inteligencia, desde donde supervisó trabajos relacionados con la CIA. En su portal, aseguró que defenderá al Estado frente a lo que describe como una ofensiva federal que militarizó espacios públicos, y sostuvo que buscará que el crecimiento económico tenga un impacto tangible para quienes trabajan.

El sheriff de Riverside, Chad Bianco, es uno de los candidatos con mayor intención de voto para el cargo de gobernador que ocupa actualmente Gavin Newsom Collage: (AP Foto/Mark Schiefelbein, Archivo) - X (@JeffHorseman)

Las encuestas más recientes, recopiladas por The New York Times, muestran un panorama cambiante en el Estado Dorado.

Al 24 de marzo, el último sondeo fue elaborado por el Instituto de Estudios Gubernamentales de la UC Berkeley y mostró una leve ventaja de Hilton con el 17% de la intención de voto, seguido por Bianco (16%). Además, el 16% se declaró aún indeciso.

Otro informe, realizado entre el 7 y el 9 de marzo por el Emerson College, colocó al demócrata Swalwell a la cabeza, con el 19% de los votos. Detrás de él figuró el nombre de Hilton (13%), seguido por Tom Steyer (11%), Bianco (11%) y Katie Porter (8%). Una cuarta parte de los votantes, el 25%, se encontraba indecisa.

Por último, una encuesta publicada por Global Strategy Group ubicó a Hilton (20%) por delante del resto de candidatos, seguido por el patrocinador del sondeo, Steyer (16%), Bianco (15%) y Porter (13%).

Steve Hilton es uno de los candidatos a gobernador en California que lidera las encuestas a falta de pocos meses para las elecciones Instagram/@calvarychapelchinohills

Qué se vota en las elecciones de California 2026

En los comicios del 2 de junio, los votantes definirán a los candidatos para las elecciones generales que se desarrollarán el martes 3 de noviembre.

Además de los nombres para el puesto de gobernador, según el sitio web de la secretaria de Estado Shirley Weber, se elegirán representantes para otros cargos importantes:

Gobernador y vicegobernador.

Secretario de Estado, Contralor y Tesorero.

Fiscal General.

Comisionado de Seguros.

Miembro de la Junta Estatal de Igualación (cuatro distritos).

Superintendente Estatal de Instrucción Pública.

Representante de Estados Unidos en el Congreso (52 distritos).

Senador estatal (20 distritos pares).

Miembro de la Asamblea Estatal (80 Distritos).

La Secretaría de Estado indica que en la elección también pueden aparecer propuestas legislativas, iniciativas de la ciudadanía y referéndums.