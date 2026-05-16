Gavin Newsom revela un nuevo informe del FBI sobre el crimen en California: US$75 millones en bienes robados

El gobernador de California, Gavin Newsom, presentó nuevos datos del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y del Departamento de Justicia de California (CA DOJ, por sus siglas en inglés). La información muestra una reducción en distintos indicadores delictivos durante 2025, además de la recuperación de mercancía robada valuada en casi US$75 millones desde 2019.

FBI y California revelan cuánto recuperaron en mercancía robada desde 2019

El informe fue elaborado con reportes de agencias policiales que cubren al 83% de la población californiana, según un comunicado. La Organized Retail Crime Task Force acumuló 4577 investigaciones desde su creación en 2019.

California disminuyó la tasa de algunos delitos: los nuevos datos del FBI X (@OCSheriffBarnes)

El grupo especial realizó 5134 arrestos y recuperó 1.620.803 artículos robados, con un valor estimado de US$74,6 millones. Las autoridades indicaron que la mercancía incluía electrónicos, cosméticos, artículos de lujo y productos domésticos.

En lo que va de 2026, el grupo operativo abrió 188 investigaciones y efectuó 119 arrestos. Además, recuperó 61.087 productos robados valuados en US$4,74 millones. En abril de este año, se informaron incrementos mensuales de 44% en investigaciones y de 147,6% en arrestos respecto a marzo.

Uno de los casos más relevantes ocurrió el 16 de abril de 2026 en la ciudad de Indio, en el condado de Riverside. Agentes localizaron mercancía robada de las tiendas ULTA y Sephora valuada en US$52.676. Ese mismo mes, otra operación en San Joaquín derivó en el decomiso de armas, drogas y aproximadamente US$10.000 en productos sustraídos de comercios.

Las autoridades también detallaron un operativo del 12 de marzo de 2026 en el que un oficial, junto con un perro K-9, detectó cajas de perfumes falsificados dentro de un vehículo. Estaban valuados en US$73.469.

En 2019 se creó la Organized Retail Crime Task Force y ha logrado cientos de investigaciones (AP Photo/Godofredo A. Vásquez) Godofredo A. Vásquez - AP

Qué delitos bajaron en California según el nuevo informe del FBI y el DOJ

Los datos muestran una disminución de 9,94% en delitos violentos respecto a 2024. Los homicidios bajaron 16,51%, mientras que los delitos contra la propiedad registraron una caída de 14,35%. Las cifras incluyen reducciones en robos a viviendas y hurtos.

El gobierno estatal también vinculó estos resultados con el reporte “Crime in California 2024”, elaborado por el Departamento de Justicia estatal. Ese documento indicó que los delitos contra la propiedad alcanzaron su nivel más bajo desde 1969 y que el robo total quedó en el segundo nivel más bajo registrado históricamente en California.

El mismo informe indicó una reducción de 8,4% en delitos patrimoniales y una baja de 2,1% en delitos violentos frente a 2023. Newsom aseguró que los resultados derivan de operativos contra bandas dedicadas al robo organizado en tiendas.

Gavin Newsom impulsó una estrategia de seguridad y aseguró que ha dado resultados Instagram @gavinnewsom - gavinnewsom

Por otro lado, en enero de 2026, California informó que las investigaciones sobre robo organizado aumentaron 3000% desde la llegada de Newsom al cargo. Ese reporte señaló que las autoridades recuperaron más de 272.000 artículos robados tan solo en 2025, valuados en cerca de US$17 millones.

Las leyes y fondos que impulsó Gavin Newsom contra el robo organizado en California

En 2024, Newsom firmó un paquete bipartidista de leyes para endurecer sanciones relacionadas con robos masivos, saqueos coordinados y reventa de mercancía robada. Las medidas permitieron agregar el valor total de bienes sustraídos en distintos delitos para agravar cargos y aumentar penas.

Además, se destinaron más de US$2.100 millones para operaciones contra robo organizado, programas de investigación criminal y alianzas con agencias locales.