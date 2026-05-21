Escondidos en túneles de drenaje: así fue como la Patrulla Fronteriza detectó 19 migrantes en San Diego

La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (USBP, por sus siglas en inglés) informó sobre la detención de 19 ciudadanos mexicanos que permanecían ocultos en un sistema de drenaje cercano a la frontera entre San Diego y México. El grupo fue localizado durante un operativo realizado por agentes de la estación de Chula Vista.

Cómo fue el operativo en los túneles de drenaje en San Diego

De acuerdo con el comunicado oficial, el procedimiento ocurrió el pasado 4 de mayo cerca de las 22.40 hs, luego de que personal de vigilancia identificara actividad en los accesos a los túneles fronterizos. La detección inicial se produjo mediante un sistema de videovigilancia remota utilizado por la CBP en zonas cercanas a la línea divisoria.

La Patrulla Fronteriza de San Diego arrestó recientemente a 19 migrantes mexicanos que se encontraban ocultos en un sistema de drenaje fronterizo CBP

Las cámaras permitieron identificar movimientos considerados inusuales en el área monitoreada. Una vez confirmada la actividad, los agentes desplegaron un operativo terrestre para inspeccionar los túneles.

Dentro de los conductos subterráneos encontraron al grupo integrado por 16 adultos y tres menores de edad que viajaban sin acompañantes. Después de las detenciones, intervino el equipo especializado en túneles del sector San Diego. La unidad realizó una revisión completa del sistema de drenaje para verificar que no permanecieran más personas escondidas.

Según el reporte oficial, estas personas intentaban ingresar de manera irregular al territorio estadounidense por medio de la red de drenaje para evitar controles migratorios y retenes de seguridad.

“Estos intentos de contrabando no solo son peligrosos, sino que con frecuencia involucran a personas que representan una amenaza para la seguridad pública”, dijo Justin De La Torre, jefe de la Patrulla Fronteriza del sector de San Diego, en el comunicado.

Dos detenidos tenían antecedentes penales y orden de deportación

Entre los arrestados se encontraban:

Raudel Carrillo-Padilla , de 35 años

, de 35 años Iván Carrillo-Padilla, de 31 años

Hermanos y de nacionalidad mexicana, habían sido expulsados anteriormente de EE.UU. Según la información oficial, los dos fueron condenados en 2017 por delitos vinculados a posesión, transporte e intento de distribución de metanfetamina en Yreka, California.

Además, Iván Carrillo-Padilla había sido detenido nuevamente en 2019 durante una investigación antidrogas realizada en Eugene, Oregon, tras lo cual fue nuevamente deportado.

Estos hermanos habían sido deportados previamente y cuentan con condenas de 2017 CBP

Qué tecnología utiliza la Patrulla Fronteriza en San Diego

La USBP emplea sistemas de vigilancia remota para monitorear áreas consideradas de alto tránsito irregular en la frontera sur de California. Entre esas zonas figuran canales de drenaje, pasos ocultos y estructuras subterráneas.

Las cámaras permiten observar movimientos en tiempo real y enviar alertas a las estaciones operativas cuando se detectan desplazamientos cerca de la frontera. Esa información es utilizada para coordinar intervenciones rápidas en sectores específicos.

El sector de San Diego también dispone de equipos especializados para inspeccionar túneles y conductos. Estas unidades ingresan físicamente a las estructuras con el objetivo de localizar personas y descartar riesgos dentro de los sistemas de drenaje.

“Gracias a la vigilancia de nuestros agentes y al uso eficaz de la tecnología, este grupo, que incluía a narcotraficantes convictos, fue detenido antes de que pudiera adentrarse más en nuestras comunidades“, señaló De La Torre. “Si intenta cruzar ilegalmente nuestra frontera, lo atraparemos y lo arrestaremos”, aseguró.

La CBP comparte un mensaje para los inmigrantes irregulares

Qué pasará con los migrantes detenidos

Las 19 personas, incluidos los menores, fueron trasladadas a la estación de Chula Vista para el inicio de los procedimientos migratorios correspondientes. Las autoridades indicaron que los casos serán evaluados para determinar deportaciones o procesos federales.

De acuerdo con las políticas generales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), la agencia prioriza las amenazas a la seguridad nacional y la seguridad pública al accionar sus procedimientos de inmigración.

Este organismo opera en la vigilancia de zonas ubicadas entre los puertos oficiales de entrada. Entre sus funciones se encuentran la detección de ingresos irregulares, el combate al contrabando y el monitoreo de actividades ilícitas en la frontera con México.