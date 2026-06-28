Entre California y Arizona: descubrió una red de lectores de matrículas “camuflados” en una carretera

Un residente del condado de San Diego, California, encontró un remolque aparentemente abandonado al costado de una carretera. Pero al inspeccionarlo, descubrió que se trataba de un lector automático de matrículas oculto, parte de una red de vigilancia federal que registra cada vehículo que pasa en la zona fronteriza con Arizona.

Lectores de matrículas ocultos: dónde fueron detectados en San Diego e Imperial

A partir del primer hallazgo, el hombre, llamado James Cordero, localizó decenas de cámaras similares instaladas dentro de remolques y barriles de construcción en puntos estratégicos como la Interestatal 8 y las cercanías del casino Golden Acorn. Según CalMatters, estos dispositivos aparecieron tras la concesión de permisos estatales a agencias federales, como la Patrulla Fronteriza, durante los últimos meses de la administración Biden.

James Cordero, el hombre que halló los lectores de matrículas ocultos en California Instagram James Cordero

Actualmente, hasta 40 de estos lectores alimentan las bases de datos de la administración Trump en un programa masivo de monitoreo. La Patrulla Fronteriza oculta estos equipos en objetos comunes de seguridad vial para registrar el flujo vehicular en el sur del Estado Dorado.

El despliegue de esta tecnología genera preocupación entre defensores de las libertades civiles y trabajadores humanitarios. Cordero, quien realiza labores de asistencia en zonas remotas, teme que las agencias federales utilicen esta infraestructura para rastrear a voluntarios y detener a residentes inocentes.

“No me preocupa tanto mi propia situación, sino la de muchos de nuestros voluntarios”, dijo. Y agregó: “No quiero que tengan que lidiar con tonterías como ser rastreados o detenidos e interrogados”.

Qué datos capturan los lectores ALPR instalados en carreteras de California

El sistema emplea lectores automáticos de matrículas con tecnología de captura avanzada para la recopilación masiva de datos. De acuerdo con Cal Matters, los dispositivos registran el número de placa, la marca, el modelo del vehículo, el estado de registro y los datos del rodado.

La tecnología obtiene coordenadas GPS precisas con la fecha y hora exacta de cada registro capturado. Los informes técnicos indican que el sistema también almacena imágenes del entorno circundante, lo cual incluye el registro visual de los conductores y los pasajeros.

El mensaje de James Cordero en su cuenta de Instagram después de encontrar los lectores ocultos Instagram James Cordero

Los registros alimentan programas de inteligencia predictiva diseñados para monitorear patrones de viaje en todo el territorio nacional. Las agencias federales utilizan estos datos para identificar conductas que sus algoritmos clasifican como sospechosas bajo criterios no especificados públicamente.

La EFF pide a Caltrans revocar permisos federales para cámaras ALPR

La instalación de estos dispositivos provocó cruces diplomáticos y legales entre el gobierno federal y el estado. Según Cal Matters, diversas organizaciones denuncian que la ubicación de cámaras ocultas en derechos de paso elude las leyes estatales que regulan estrictamente el uso de dispositivos ALPR.

La Electronic Frontier Foundation envió una solicitud formal a las autoridades estatales para exigir la revocación de los permisos federales. Sostienen que agencias como la Patrulla Fronteriza operan fuera del marco legal californiano al instalar equipos de vigilancia sin supervisión.

Cuánto Cuestan Y Dónde Tramitar Las Placas De Los Autos De California

Caltrans confirmó la aprobación de ocho permisos para la instalación de estos dispositivos por parte de agencias federales. No obstante, la agencia estatal declinó cualquier responsabilidad sobre la gestión de la información recolectada o el acceso a la misma por parte de terceros.