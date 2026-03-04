Vigilancia 24/7 a migrantes en California: encuentran cámaras escondidas en remolques abandonados en carreteras

En las carreteras de California, un voluntario de ayuda humanitaria encontró cámaras escondidas en tráilers abandonados. Según afirmó, estos lectores de matrículas tienen como objetivo identificar a inmigrantes indocumentados a partir del rastreo de sus movimientos y otros factores. Los grupos de defensa de derechos humanos cuestionaron el uso de esta táctica al afirmar que el estado no debería apoyar el programa de vigilancia y recopilación de datos, lo que puede derivar en detenciones injustificadas.

Detectan lectores de matrículas ocultos en carreteras de California

En el extremo este del condado de San Diego, James Cordero, un voluntario de ayuda humanitaria de 44 años, estacionó su Jeep al costado de una carretera agrietada de dos carriles. Al revisar un remolque abandonado, dijo haber encontrado dentro una cámara oculta que forma parte de una red de vigilancia que registra las matrículas de cada conductor.

Las cámaras ocultas en tráilers registran información de los conductores en las carreteras de California, afirmó Cordero Foto de freepik disponible en freepik

Luego, siguió su recorrido y descubrió docenas de estas cámaras ocultas en remolques y barriles de construcción en las carreteras fronterizas alrededor de los condados de San Diego e Imperial, entre otras zonas.

El análisis de CalMatters indicó que el Departamento de Transporte de California (CalTrans, por sus siglas en inglés) otorgó permisos a agencias federales como la Patrulla Fronteriza (USBP, por sus siglas en inglés) y la Administración para el Control de Drogas (DEA) para colocar estos lectores en los derechos de paso de las carreteras estatales.

Entre los datos importantes del informe se incluye que:

Se han identificado al menos 40 lectores ocultos en el sur de California que alimentan bases de datos del gobierno federal.

que alimentan bases de datos del gobierno federal. Los dispositivos no solo capturan el número de placa , sino también la marca, modelo del vehículo, coordenadas GPS, fecha y hora .

, sino también la . La tecnología también puede capturar (dentro de la imagen) el entorno que rodea al vehículo, lo que incluye a conductores y pasajeros.

La ley de California prohíbe compartir datos de matrículas con agencias de inmigración fuera del estado, pero las investigaciones revelan que departamentos locales del sur han transferido datos de este tipo al gobierno federal.

Organizaciones cuestionan el uso de lectores de matrículas en la frontera

Los grupos de defensa de los derechos humanos temen que la tecnología, destinada a identificar a inmigrantes indocumentados, viole la privacidad de las personas.

“No me preocupa tanto yo, sino muchos de nuestros voluntarios que salen. No quiero que tengan que lidiar con la tontería de ser rastreados o detenidos e interrogados”, analizó Cordero.

La información recopilada mediante las cámaras ocultas en tráilers puede llevar a la detención de migrantes y voluntarios humanitarios Flickr/ICE - Flickr/ICE

El informe de CalMatters señala que durante el primer gobierno de Donald Trump, funcionarios federales procesaron a voluntarios del grupo humanitario “No Más Muertes” por dejar agua y suministros para migrantes en el desierto de Arizona. Estos enfrentaron cargos, como “abandono de propiedad” y encubrimiento, aunque las condenas de algunos implicados fueron posteriormente anuladas.

“Al permitir que la Patrulla Fronteriza y la DEA instalen lectores de matrículas a lo largo de la frontera, básicamente están eludiendo las protecciones de la ley de California”, dijo Dave Maass, director de investigaciones de la Electronic Frontier Foundation (EFF). “Es una forma de evadir el sistema”, sostuvo.

Piden a Newsom retirar lectores de matrículas instalados en rutas estatales

En 2020, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) publicó un informe que describe la tecnología en general e indica que los agentes federales pueden acceder a los lectores de matrículas operados por proveedores comerciales.

Las organizaciones instaron a Newsom a quitar las cámaras ocultas en las carreteras de California al argumentar que su uso viola una ley estatal Plate Recognizer - Plate Recognizer

A principios de este mes, la EFF envió, junto con una coalición de 30 organizaciones, una carta al gobernador Gavin Newsom y a CalTrans en la que instó a las autoridades a revocar los permisos estatales y eliminar los lectores encubiertos.

El grupo alega que los dispositivos eluden una ley estatal de 2016 que detalla cómo las fuerzas del orden pueden utilizar los lectores automáticos de matrículas. A pesar de esta carta, hasta el momento no hay confirmación de que el gobierno haya tomado medidas al respecto.