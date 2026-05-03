Antes del Mundial: la ciudad de California que incluirá cámaras corporales, lectores de matrículas y otras tecnologías

A semanas del Mundial 2026, California se prepara con distintas iniciativas. En ese sentido, la ciudad de Inglewood presentó un proyecto para mejorar las capacidades de la policía mediante distintas medidas: por ejemplo, la implementación de cámaras corporales y lectores de matrículas.

Inglewood debate sobre una nueva inversión para mejorar la seguridad pública

La ciudad de Inglewood emitió un comunicado a través del cual se explicaron las razones por las cuales busca obtener autorización para recibir una subvención de 6,28 millones de dólares. El dinero estaría destinado a mejorar la seguridad pública mediante la implementación de dispositivos tecnológicos.

En el documento emitido por la oficina del alcalde, James T. Butts Jr., se detalla que las autoridades planean utilizar sistemas como:

Lectores de matrículas : sistemas automatizados para ayudar con la identificación de vehículos asociados a actividades criminales.

: sistemas automatizados para ayudar con la identificación de vehículos asociados a actividades criminales. Plataforma integral de gestión de evidencia digital : para optimizar el almacenamiento, el intercambio y la administración de evidencia.

: para optimizar el almacenamiento, el intercambio y la administración de evidencia. Sistemas de video en vehículos: diseñados para documentar incidentes críticos desde múltiples perspectivas.

diseñados para documentar incidentes críticos desde múltiples perspectivas. Drones : con el objetivo de proporcionar información en tiempo real desde el aire durante incidentes críticos y eventos de gran escala.

: con el objetivo de proporcionar información en tiempo real desde el aire durante incidentes críticos y eventos de gran escala. Cámaras corporales para los agentes de policía: contarán con capacidades mejoradas de captura de video para respaldar la rendición de cuentas y la recuperación de evidencia.

Inglewood destacó que la tecnología ayudó a reducir el crimen en la ciudad

En su comunicado, la ciudad de California argumentó que, en el pasado, la implementación de tecnología ya dio resultados para mejorar la seguridad.

Inglewood quiere que la policía utilice cámaras corporales para mejorar la seguridad Illinois State Police

Según las cifras presentadas, entre 2024 y 2025 hubo una baja de 13% en la cantidad de delitos. También se registró una disminución de 60% en los homicidios y de 32% en robos.

Ante el panorama de las demandas de seguridad que implica la Copa del Mundo y otros eventos de magnitud, las autoridades buscan invertir en equipos que brinden infraestructura unificada y escalable.

Actualmente, se espera por la aprobación del Concejo Municipal para iniciar las negociaciones finales y ejecutar un acuerdo definitivo con la compañía Axon Enterprise, que sería la encargada de brindar el equipamiento.

La ciudad también busca utilizar lectores de matrículas para mejorar las investigaciones sobre delitos Plate Recognizer - Plate Recognizer

El caso policial que desató el debate sobre la necesidad de cámaras corporales en California

La discusión en la agenda pública sobre el uso de cámaras corporales por parte de agentes de policía en Inglewood lleva años y tomó nueva relevancia tras el caso de Bryan Bostic.

Según consignó Los Angeles Times, el pasado 10 de marzo el hombre fue detenido y falleció mientras se encontraba en custodia de agentes.

Dado que los oficiales no tenían cámaras y la intervención policial no quedó registrada en imágenes, se desataron sospechas alrededor del hecho.

La familia de la víctima denunció que, según videos de testigos, Bostic estaba tendido boca abajo en el suelo mientras un agente apoyaba su rodilla en su espalda y le sujetaba el brazo para esposarlo cuando se le escuchó decir que no podía respirar.

Desde entonces, la familia acusó a la policía de brutalidad y sostiene que si los oficiales hubieran portado cámaras corporales, podría conocerse más de lo sucedido.