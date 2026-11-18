Angie Vargas, la activista conocida como la cazadora de ICE por seguir y filmar vehículos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), fue detenida por agentes federales el sábado 14 de noviembre en Huntington Park, California, cuando llegó a grabar un operativo tras una alerta de la comunidad. Fue liberada horas después.

Qué denunció el abogado de Angie Vargas sobre su detención

Vargas, que dice ser ciudadana estadounidense, relató a Telemundo que la interrogaron unas dos horas y que no respondió. Su abogado, Luis Carrillo, denunció que le negaron contactarla en más de diez ocasiones.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) no se había pronunciado hasta el 15 de noviembre. El relato del trato recibido proviene de Vargas y su defensa.

Angie Vargas fue detenida por agentes federales en Huntington Park, California, cuando llegó a grabar un operativo tras una alerta de la comunidad OCTAVIO JONES - AFP

Carrillo sostuvo que ninguna de las acciones de su clienta ameritaba el uso de la fuerza y que los agentes vulneraron sus derechos al impedirle comunicarse con ella. Univision agregó que la dejaron ir sin explicarle por qué la habían detenido.

Esas afirmaciones corresponden a la versión de la activista y su abogado: en el material consultado no consta una respuesta del DHS ni un testimonio de los agentes.

El caso tiene un antecedente. ABC7 informó que, según Vargas, una camioneta de la policía de Alhambra le cortó el paso mientras seguía a quienes creía agentes federales, y que Carrillo pidió una investigación de asuntos internos. Univision ubica ese episodio en enero de 2026.

Qué derechos amparan a quien graba operativos de ICE en California

El Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito, con jurisdicción sobre California, resolvió en 2018, en el caso Askins v. DHS, que la Primera Enmienda protege el derecho a fotografiar y grabar asuntos de interés público.

Ese derecho incluye registrar a agentes de la ley que cumplen funciones oficiales en lugares públicos, según el fallo.

Angie Vargas fue detenida por agentes federales en Huntington Park, California, cuando llegó a grabar un operativo tras una alerta de la comunidad MARK FELIX - AFP

Dos posiciones recientes enmarcan el límite de ese derecho:

El DHS dijo a ProPublica que respeta el derecho a observar, pero que actuará si esas acciones interfieren u obstruyen sus operaciones.

El 10 de julio, un juez federal prohibió al DHS usar la fuerza para dispersar a los demandantes de L.A. Press Club v. Mullin que documentaban operativos en el Distrito Central de California, según la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

La orden se refiere al uso de la fuerza y a los demandantes; las fuentes consultadas no indican si alcanza a Vargas.

Cuántos ciudadanos estadounidenses fueron detenidos por grabar a agentes migratorios

El recuento de ProPublica, que abarca de enero de 2025 al 21 de octubre de 2026, identificó 519 ciudadanos estadounidenses detenidos por agentes de inmigración. Al menos 63 estaban grabando cuando los retuvieron, y 36 pasaron al menos un día sin poder contactar a un abogado o a sus familiares.

Entre los más de 300 ciudadanos acusados de agredir u obstruir a agentes, menos de la mitad enfrentó cargos federales, y muchos de esos casos fueron desestimados.

Es conocida como “La cazadora del ICE” y fue arrestada durante una redada en California

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.