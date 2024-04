Es europeo, usurpó la mansión del vecino de LeBron James en Beverly Hills y descubrió un negocio de miles de dólares

Escuchar

Beverly Hills, una de las 10 ciudades más caras para vivir en California, es conocido por ser el hogar de numerosas celebridades. Sin embargo, un episodio de usurpación sacudió la tranquilidad del exclusivo barrio en Beverly Grove, donde un ciudadano europeo lideró a un grupo de okupas para adueñarse de la mansión del vecino de LeBron James. Este ciudadano, identificado como Morgan Gargiulo, de ascendencia mitad escocesa y mitad italiana, se instaló ilegalmente en una casa vacía y aprovechó para hacer fiestas por las que cobrara miles de dólares en entradas.

Según una investigación realizada por Curbed, entre octubre de 2023 y febrero de 2024, Gargiulo y su grupo de okupas se adueñaron de una exclusiva propiedad de estilo mediterráneo en la dirección 1316 Beverly Grove Place. Disfrutaron de todas las comodidades de la inmensa vivienda de 550 metros cuadrados sin pagar un solo centavo de alquiler.

Okupas en Beverly Hills: fiestas, alquiler de habitaciones y ganancias de miles de dólares

Los okupas organizaron fiestas con entrada cuyos precios oscilaban entre los 500 y 1500 dólares. Además, alquilaron habitaciones a través de plataformas como Booking por valores entre US$150 y US$300 por noche. El agente inmobiliario encargado de la venta de la casa estimó que esta “red criminal sofisticada” podía estar ganando hasta US$30.000 al mes con estas actividades ilícitas.

Los vecinos comenzaron a quejarse por los eventos que se prolongaban hasta altas horas de la madrugada, así como también por las evidencias que quedaban en el vecindario: desde vasos rotos hasta vómitos en las veredas de la zona. A pesar de los múltiples llamados a la policía, Gargiulo lograba esquivar cualquier acción legal al presentar contratos de arrendamiento falsos cada vez que era confrontado. Incluso llegó a afirmar que había alquilado la casa por US$50.000 al año.

La propiedad en cuestión perteneció antes al magnate del hip-hop Damon Dash y luego del Dr. Munir Uwaydah, quien se fugó en medio de una investigación por asesinato y fraude.

El desalojo de los okupas

Después de meses de tensiones y enfrentamientos con el agente inmobiliario John A. Woodward IV y la intervención de las autoridades, Morgan Gargiulo y su grupo de okupas finalmente fueron desalojados de la mansión en febrero de 2024. Sin embargo, su partida no fue sin incidentes, ya que dejaron un rastro de caos y destrucción en el barrio. El grupo delictivo fue acusado de perturbar la paz y causar estragos en el próspero enclave de Beverly Grove Place con sus fiestas descontroladas, alimentadas por drogas y alcohol.

De acuerdo con Daily Mail, los documentos judiciales revelan que este no fue el primer encuentro de Gargiulo con la ley. En 2020, fue desalojado de su apartamento en Los Ángeles por no pagar el alquiler, y enfrentó una sentencia de libertad condicional de tres años por el cargo de agresión contra su expareja. A pesar de las consecuencias legales y sociales de sus acciones como “okupa VIP”, el joven afirmó en su entrevista con Curbed que no lamentaba haber ocupado la mansión ni los problemas que causó a los residentes del barrio.

Así es la mansión de Beverly Hills tomada por Okupas

La imponente mansión, construida en 1999, es una verdadera joya arquitectónica en Beverly Hills. Con cuatro dormitorios y cuatro baños completos, la propiedad ofrece una experiencia de lujos. Su exterior contiene una pileta, un spa y una cabaña, mientras que su interior está decorado con mármol, piedras y altos pilares.

Beverly Hills, una de las ciudades más exclusivas y costosas de Estados Unidos freepik

Esta residencia, situada en una ubicación privilegiada al final de un largo camino de entrada, se destaca por su privacidad y exclusividad. Durante meses, estuvo en el mercado a la espera de ser comprada por un nuevo propietario. Cuando John A. Woodward IV obtuvo la cotización de la propiedad en septiembre, el precio inicial era de US$5 millones.

Beverly Grove Place: donde viven las celebridades

Si bien Beverly Grove Place no se encuentra técnicamente dentro de los límites de Beverly Hills, forma parte del área conocida como Oficina de Correos de Beverly Hills, ubicada al norte de Sunset Boulevard, entre Coldwater Canyon y Benedict Canyon. Por eso, los servicios de policía, agua y electricidad provienen de la ciudad de Los Ángeles. En tanto, este enclave ha servido durante mucho tiempo como un puente entre las aspiraciones de Beverly Hills y los presupuestos más modestos de Los Ángeles.

En los últimos años, este lugar ha experimentado un cambio significativo, atrayendo a una larga lista de celebridades que buscan la combinación perfecta de amplitud, vistas impresionantes y relativa privacidad. Entre los residentes más destacados, se encuentran Jennifer Lopez y Ben Affleck, quienes adquirieron un complejo de estilo georgiano por US$61 millones en 2023. También la estrella deportiva LeBron James, que tiene una propiedad justo al lado de la mansión que fue ocupada de manera ilegal.