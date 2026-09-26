Es oficial: California actualizó el mapa de ayudas para inmigrantes y quién puede acceder a cada programa

El Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC, por sus siglas en inglés) actualizó el 23 de septiembre su guía sobre los principales programas de asistencia disponibles para extranjeros que viven en California. El documento reúne los requisitos de programas de alimentación, salud, asistencia económica y cuidados, que varían según el estatus migratorio, la edad, los ingresos y, en algunos casos, la fecha de ingreso a Estados Unidos.

¿Quiénes pueden recibir ayudas para inmigrantes en California?

La tabla del NILC divide a los potenciales beneficiarios en tres grupos según su situación migratoria y la fecha de ingreso a EE.UU. Distingue entre inmigrantes “calificados” que llegaron antes del 22 de agosto de 1996, quienes lo hicieron desde esa fecha y personas consideradas “no calificadas” por las leyes federales de beneficios públicos.

El SSI establece condiciones de edad o discapacidad, límites económicos y criterios migratorios para acceder a la asistencia Fotomontaje realizado con IA

Esta última categoría no equivale necesariamente a estar indocumentado, ya que puede abarcar distintos estatus que quedan fuera de la definición federal. Entre las categorías contempladas aparecen:

Residentes permanentes legales

Refugiados

Asilados

Personas con ciertas protecciones frente a la deportación

Algunos beneficiarios de permisos humanitarios

Entrantes cubanos o haitianos

Ciudadanos amparados por acuerdos de libre asociación (COFA, por sus siglas en inglés)

Los requisitos finales dependen de cada programa y, en algunos casos, también pueden considerar los ingresos o recursos del patrocinador migratorio.

SSI y CAPI: asistencia económica para adultos mayores y personas con discapacidad

El Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) exige cumplir condiciones de edad o discapacidad, además de límites de ingresos, recursos y requisitos migratorios. Algunas vías de acceso contemplan haber residido legalmente en Estados Unidos antes del 22 de agosto de 1996, contar con 40 trimestres laborales acreditados o pertenecer a determinadas categorías humanitarias.

Los residentes permanentes que ingresaron desde esa fecha pueden quedar sujetos a una espera de cinco años, salvo que corresponda alguna excepción.

A su vez, California también ofrece el Programa de Asistencia en Efectivo para Inmigrantes (CAPI, por sus siglas en inglés), dirigido a ciertos adultos de 65 años o más, personas ciegas o con discapacidad que cumplen los límites económicos, pero no pueden recibir SSI/SSP por su situación migratoria.

CalFresh cambió en 2026 y redujo las categorías elegibles

Desde el 1° de abril, varias categorías que antes podían recibir CalFresh, nombre que recibe el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) en California, dejaron de cumplir los requisitos migratorios debido a cambios federales.

El Departamento de Servicios Sociales de California (CDSS, por sus siglas en inglés) incluye entre los grupos afectados a refugiados, asilados, víctimas de trata, ciertas personas con permiso humanitario, entrantes condicionales y algunos ciudadanos afganos y ucranianos.

Para los hogares que ya recibían el beneficio, la modificación se aplica en la primera recertificación posterior a esa fecha. Todavía existen vías de acceso para ciertos residentes permanentes legales, entrantes cubanos o haitianos y personas amparadas por COFA, siempre que cumplan el resto de las condiciones.

El programa CalFresh que otorga asistencia alimentaria en California

CFAP cubre a quienes quedan fuera de CalFresh

El Programa de Asistencia Alimentaria de California (CFAP, por sus siglas en inglés) utiliza fondos estatales para asistir a ciertos no ciudadanos excluidos de CalFresh por las reglas migratorias federales.

Puede abarcar, según cada caso, a residentes permanentes legales, personas admitidas mediante parole, víctimas de trata, solicitantes o titulares de visa U y otras categorías previstas por el estado.

California prevé ampliar el beneficio a personas de 55 años o más que cumplan los requisitos económicos, independientemente de su situación migratoria. Esa expansión comenzará el 1° de octubre de 2027.

CalWORKs y Covered California aplican reglas diferentes

CalWORKs brinda asistencia económica a familias de bajos ingresos y contempla distintas categorías migratorias, incluidas algunas víctimas de trata y solicitantes o titulares de visa U.

En Covered California, la regla central es la presencia legal en Estados Unidos. Quienes cumplen esa condición pueden contratar un plan y, según sus ingresos, recibir ayuda financiera. Las personas sin presencia legal y los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) no reúnen los requisitos para obtener cobertura a través del mercado estatal bajo esos estatus.

Es importante destacar que desde 2027, la asistencia financiera federal quedará limitada a determinadas categorías, entre ellas residentes permanentes legales, entrantes cubanos o haitianos y personas amparadas por COFA.

Medi-Cal: qué cambió para los inmigrantes en 2026

Desde el 1° de enero de 2026, los adultos que no tienen un estatus migratorio considerado satisfactorio ya no pueden inscribirse por primera vez en Medi-Cal de alcance completo, salvo las excepciones previstas.

Menores, personas embarazadas y algunos jóvenes vinculados al cuidado tutelar permanecen exceptuados de las nuevas restricciones de Medi-Cal Fotomontaje realizado con IA

Quienes ya tenían esa cobertura pueden conservarla mientras mantengan los demás requisitos y completen las renovaciones correspondientes. La restricción no impide solicitar Medi-Cal completo a menores de 19 años, personas embarazadas y durante los 12 meses posteriores al embarazo, ni a determinados jóvenes vinculados al sistema de cuidado tutelar.

A partir del 1° de julio de 2027, determinados adultos de entre 19 y 59 años que sean indocumentados o tengan un estatus migratorio insatisfactorio deberán pagar una prima mensual de US$30 para conservar Medi-Cal completo. Las personas embarazadas quedan exceptuadas de ese pago.