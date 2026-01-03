Son mexicanos, viven en California y tienen 3 hijos nacidos en EE.UU., pero planean autodeportarse por temor al ICE

Rosalinda y Manuel García son dos migrantes mexicanos que llegaron a Estados Unidos de niños junto a sus padres. Atravesaron la frontera de manera ilegal y, desde entonces, nunca pudieron regularizar su situación. Ahora viven en California junto a sus tres hijos, con ciudadanía estadounidense, y planean autodeportarse por temor a las redadas impulsadas por la administración Donald Trump.

La autodeportación como única salida: la difícil decisión de Rosalinda y Manuel García en California

Los constantes operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) provocaron que la familia García, que vive en la ciudad de San Bernardino, dentro del Estado Dorado, tomara la decisión de autodeportarse sin sus hijos.

El gobierno estadounidense invita a los migrantes indocumentados a optar por la autodeportación Foto de ICE

Solo van a esperar hasta que Lily, la menor de sus tres hijos, cumpla los 18, según consignó The New Yorker. Es que, según les dijo un abogado, en caso contrario, la adolescente se vería obligada a marcharse con ellos hacia México por ser menor de edad.

Para eso falta todavía un año. Hasta entonces, Rosalinda y Manuel intentarán evadir las redadas masivas, que este 2025 se potenciaron en California.

“La única razón por la que no me he ido ya es Lily. Los otros dos, José y Ana, ya son adultos, tienen sus vidas y todo. Pero Lily apenas está empezando. Ella todavía es una niña”, expresó Rosalinda.

Cómo llegaron los migrantes mexicanos a California

Rosalinda llegó a EE.UU. junto a sus padres cuando ella tenía diez años. Según comentó en diálogo con The New Yorker, ni siquiera recuerda cómo era el pueblo mexicano donde creció. Tampoco sabe cuál era la dirección de su casa y solo tiene conocimiento de que fue en Mazatlán.

Los migrantes mexicanos en California padecieron fuertemente las políticas migratorias JIM VONDRUSKA� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Manuel también cruzó la frontera de chico. Ambos formaron toda su vida en suelo estadounidense, pero siempre fueron considerados como “inadmisibles” por haber ingresado ilegalmente.

La única alternativa que tenían era que Asunción, madre de Rosalinda, obtuviera primero los papeles. Eso les hubiera permitido solicitar un perdón por dificultades específicas, pero ella falleció poco antes de su cita en un consulado en México.

Ahora Rosalinda y Manuel se quedaron sin opciones legales, por lo que tomaron la difícil decisión de autodeportarse. Su principal objetivo es sobrevivir a las redadas y detenciones durante el año que les queda por delante.

El día que los migrantes mexicanos en California tomaron la decisión de autodeportarse

La gota que rebalsó el vaso fue el día que Rosalinda vio, por la cámara del timbre, cómo agentes del ICE arrestaron a un hombre justo frente a su casa. Desde aquella vez, ella se convenció de que debía regresar a México.

California fue uno de los focos de las deportaciones masivas del ICE Associated Press

A partir de ese suceso, toda la familia se reunió en la mesa y, tras un extenso debate, determinaron que Rosalinda y Manuel se marcharan cuando Lily sea mayor de edad.

Mientras tanto, Rosalinda y Manuel solo salen de casa para ir a trabajar, intentan mostrarse lo menos posible y mantienen las ventanas de su casa siempre cerradas. Por su parte, Ana es quien se hace cargo de los mandados que requieren conducir.

De todas maneras, son conscientes de que las autoridades federales tienen su dirección. Es que un día les llegó una carta de una vieja solicitud migratoria, por lo que creen que es cuestión de tiempo hasta que los oficiales toquen su puerta.

Cómo es el contexto migratorio en San Bernardino, California

San Bernardino es una ciudad californiana profundamente ligada a México y Centroamérica, al igual que gran parte del sur del estado. Allí, empresas de autobuses de larga distancia ofrecen servicio directo a los estados mexicanos de Sonora, Sinaloa y Jalisco, según The New Yorker.

California fue uno de los estados más afectados por las redadas y detenciones de agentes federales Eric Thayer� - FR171986 AP�

Las agencias de empleo han contratado durante mucho tiempo a trabajadores inmigrantes con bajos salarios para satisfacer la demanda de la cadena de suministro nacional.

Esta fuerte presencia migrante hace que la mayor parte de la gente de la ciudad tenga historias vinculadas al ICE: desde simples avistamientos de agentes hasta familiares o conocidos arrestados, de acuerdo a The New Yorker.

Desde que Trump regresó a la presidencia en enero de 2025, el temor se potenció. Sin ir más lejos, los restaurantes notaron una gran baja en la cantidad de gente que los visita y un aumento en los pedidos a domicilio.

En los colegios, los padres con papeles se ofrecieron a recoger a los niños de familias indocumentadas a la salida de clases, para evitar que sus padres salgan de sus casas.